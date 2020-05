Nicolas Maduro: “I due invasori americani saranno processati”

Quindici persone, tra cui due americani, sono stati arrestati per un tentativo fallito di “invasione” via mare in Venezuela, ha dichiarato lunedì il presidente del paese Nicolas Maduro.

Nell’emittente pubblica VTV, Maduro sostiene che i due americani arrestati, tra i 34 e i 41 anni, sono “membri della sicurezza” negli Stati Uniti.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha riferito che il suo governo “non ha nulla a che fare” con un ipotetico tentativo di “invasione” dalla parte del mare del Venezuela in cui quindici persone, tra cui due americani, sono stati arrestati a Caracas.

“Sono appena stato informato”, ha detto Trump dai giardini della Casa Bianca. “Non ha nulla a che fare con il nostro governo”, ha aggiunto. Gli Stati Uniti hanno annunciato che si tratta di un’importante campagna di disinformazione orchestrata da Caracas. Nega che la Russia abbia ritenuto “poco convincente”.

Problema: uno dei cittadini americani, Luke Denman, ha spiegato che era in missione per rimuovere Nicolas Maduro e prendere il controllo del principale aeroporto del paese. Ha detto che era sotto il comando di Donald Trump. “Pensavo di aiutare il popolo venezuelano a riprendere il controllo del proprio paese”, ha detto l’americano in un video ampiamente diffuso sulla televisione venezuelana.

Gli Stati Uniti “useranno tutti i mezzi a sua disposizione per cercare di rimpatriare” i due americani arrestati in Venezuela e accusati di aver tentato di “invadere” il paese dal regime di Nicolas Maduro, ha detto mercoledì il capo della diplomazia americana Mike Pompeo.

“Non vi è alcun coinvolgimento diretto del governo americano in questa operazione”, ha ribadito il segretario di Stato in una conferenza stampa, prima di ironizzare sul suo fallimento: “Se fossimo stati coinvolti, sarebbe andata diversamente”.