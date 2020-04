Jair Bolsonaro sotto inchiesta, ora rischia il suo mandato

Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro potrebbe affrontare una procedura di impeachment dopo l’apertura di un’indagine ordinata lunedì dal più alto tribunale brasiliano sulla base delle accuse di “interferenza” nelle indagini della polizia da parte del suo ex ministro del giustizia. Il giudice della Corte Suprema Celso de Mello ha concesso alla polizia federale 60 giorni per interrogare Sergio Moro, ex ministro della giustizia e campione di anticorruzione che ha lasciato il governo venerdì.

Un’indagine di questo tipo potrebbe aprire la strada a una procedura di licenziamento contro Jair Bolsonaro oppure un procedimento contro Sergio Moro per false testimonianze.

Moro, molto popolare ora ex ministro, famoso per la sua operazione anticorruzione Lava Jato (Express wash), ha presentato le sue dimissioni venerdì dopo il licenziamento del capo della polizia federale, un’organizzazione che dipende dal Ministero della Giustizia.

“Il cambiamento nel capo della polizia federale senza una vera motivazione, è un’interferenza politica che mina la mia credibilità e quella del governo”, ha detto Sergio Moro. “Il presidente mi ha detto che voleva nominare una persona con cui avrebbe avuto un contatto personale, che avrebbe potuto chiamare per ottenere informazioni sulle indagini”, ha aggiunto durante una conferenza stampa a Brasilia.

Venerdì il presidente ha risposto che le accuse sono “infondate”. La decisione della Corte Suprema elenca sette reati che Bolsonaro potrebbe aver commesso, tra cui la prevaricazione (grave violazione dei doveri di uno statista) e l’ostruzione della giustizia.

Dopo le sue dimissioni, Moro aveva mostrato in televisione uno scambio di messaggi WhatsApp in cui il capo dello stato sembrava esercitare pressioni su di lui per cambiare il capo della polizia federale.

Martedì, il presidente Bolsonaro ha finito per nominare Alexandre Ramagem, amico personale di suo figlio Carlos Bolsonaro.

In sostituzione di Sergio Moro presso il Ministero della Giustizia, il Capo dello Stato ha preferito un avvocato con un profilo più tecnocratico, André Mendonça, quando inizialmente aveva pensato di nominarne un altro vicino alla sua famiglia.

Qualora dovesse trovare elementi che accusano il presidente Bolsonaro, la Camera dei deputati dovrà autorizzare l’apertura di un processo da parte della Corte suprema, e se dovesse essere portato dinanzi al tribunale supremo del paese, cadrebbe la nomina di presidente.

Nel 2017 il predecessore di Jair Bolsonaro, Michel Temer accusato di corruzione, si è ritrovato in questo scenario due volte. In entrambi i casi la richiesta fu respinta dalla Camera dei deputati. È una procedura diversa da quella dell’impeachment che ha portato al licenziamento del presidente di sinistra Dilma Rousseff nel 2016, interamente guidato dal Congresso.

Diversi parlamentari hanno anche presentato richieste di impeachment, un’altra minaccia che incombe sul presidente di estrema destra.

Bolsonaro sta attraversando un periodo difficile, con l’epidemia di coronavirus che ha rallentato l’economia e creato tensioni con le autorità degli Stati federati ansiose di proteggere la loro popolazione, mentre lui stesso minimizza la crisi sanitaria che ha già causato oltre 5.000 morti.

Secondo un sondaggio pubblicato dal quotidiano Folha de San Paulo, il 45% dei brasiliani pensa che il Congresso dovrebbe aprire una procedura di licenziamento e il 48% che non dovrebbe.

La sostituzione del direttore della polizia federale è percepita come un tentativo del presidente di controllare le indagini che interessano molto alla sua famiglia e ai suoi alleati politici.

Altre indagini riguardano anche l’entourage di Bolsonaro.

Uno di questi, aperto a marzo 2019, esamina campagne informative rivolte a diversi giudici della Corte suprema federale che hanno contrastato i piani del Capo dello Stato, ad esempio per quanto riguarda la legislazione sulla detenzione e il portando armi da fuoco.

Un altro, aperto dal procuratore generale della Repubblica Augusto Aras il 21 aprile, riguarda una manifestazione pro-militare e anti-contenimento organizzata a Brasilia dai sostenitori di Jair Bolsonaro a cui il presidente ha partecipato.