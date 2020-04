Indagata in Sicilia Irene Pivetti, per frode in commercio

E’ stata indagata dalla Procura di Siracusa Irene Pivetti in qualità di amministratore delegato della Only logistics Italia srl, nell’ambito di un’inchiesta sull’importazione e distribuzione di mascherine dalla Cina.

I reati ipotizzati nei confronti dell’ex presidente della Camera, sono frode in commercio e immissione sul mercato di prodotti non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza. La Guardia di Finanza di Siracusa ha sequestrato 9mila mascherine in diverse città italiane.

Le indagini dell’inchiesta denominata ‘bad mask’ sono ancora in corso, come si apprende da alcune indiscrezioni, pare che le mascherine immesse in commercio siano state contraffatte. Sostanzialmente, le mascherine, presentano timbrature con il sigillo a normativa CE e costruiti con materiali altamente tossici.

Sempre quanto riferiscono le indiscrezioni, l’azienda siciliana avrebbe autorizzato la vendita consapevole della merce non conforme alle normative e il suo amministratore delegato, Irene Pivetti, sembrerebbe del tutto estranea dall’accusa di frode in commercio in quanto non avrebbe autorizzato la vendita delle mascherine.