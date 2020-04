Didattica e lavoro da casa: le iniziative online per aiutarli

Oggi sia il lavoro che lo studio si sono trasferiti online, per via delle contingenze attuali

legate al lockdown e all’emergenza sanitaria, con l’obbligo e la necessità di restare

chiusi in casa. La situazione attuale ha finalmente convinto le aziende ad affidarsi allo

smart working (regolamentato dal 2015 in Italia). Un percorso simile lo hanno

intrapreso le scuole e le università, con gli esami e le lezioni in remoto, dunque in video

conferenza. Tuttavia, l’accesso al lavoro telematico e allo studio online può trovare

alcuni ostacoli di tipo pratico per quanto riguarda la connessione e i mezzi a disposizione. Proprio per questo, sia i privati e in primis il Governo si stanno

mobilitando per sostenere entrambi i settori.

Il diritto allo studio, anche da casa

Studiare da casa e partecipare alle lezioni su Internet? Più facile a dirsi che a farsi.

Secondo una recente ricerca, è emerso che soltanto un alunno su quattro nella Penisola

ha a disposizione un computer per farlo, quindi il primo problema è innanzitutto

relativo alla dotazione tecnologica. Il Governo ha per questo deciso di destinare un

budget molto importante per il sostegno delle scuole in una situazione come questa: si

parla di 70 milioni di euro circa distribuiti dal Ministero dell’Istruzione.

Seguono le iniziative delle associazioni di volontariato, che fanno sentire il loro

appoggio, citando ad esempio la raccolta fondi “Soccorso digitale” e poi la “Mission

bambini”. Queste iniziative sono state messe in campo per aiutare le famiglie e i ragazzi,

consegnando loro una serie di dispositivi tecnologici come laptop e tablet, per poter

seguire le lezioni.

Oltre al pubblico, anche il privato si sta mobilitando: tra le diverse società attive in

questa direzione possiamo citare ad esempio Linkem, che ha lanciato un’offerta

Internet senza canone telefonico, che si chiama proprio Linkem Senza Limiti Scuola

Smart. Una soluzione economica e flessibile per permettere a tutte le famiglie di far

studiare da casa i propri figli.

Il diritto al lavoro da casa

Altrettante sono le iniziative nate per sostenere anche il lavoro da casa, come la

“Solidarietà digitale”; lanciata del Governo, offrendo una serie di servizi orientati proprio alla “digitalizzazione”, totalmente gratuiti.

A tutto ciò concorre anche la grande diffusione dello smart working, che come detto

precedentemente, è stato adottato in extremis proprio a causa della situazione di

emergenza. La risposta delle aziende e dei lavoratori è stata molto positiva, al punto che

in tanti sperano che – superato il momento di difficoltà attuale – il lavoro agile possa

rimanere una routine per molte aziende e professionisti. Ciò che conta, comunque, è che ora come ora il sistema funziona, e che riesce a dare degli ottimi risultati, permettendo ai lavoratori di continuare con i propri compiti, pur restando a casa.