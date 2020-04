Victoria Beckham respinge le critiche e condivide lo scatto della famiglia su Instagram

Ha affrontato una mole di critiche per la sua decisione di trasferire 30 dipendenti nella sua fiorente etichetta di moda.

Ma Victoria Beckham ha ignorato i suoi critici pubblicando uno scatto del passato sulle sue storie su Instagram. La stilista, 46 anni, ha condiviso la foto di gruppo in cui si trovava accanto al marito David e alla sorella Louise Adams.

L’ex Spice Girl ha sottotitolato l’immagine: “Non vedo l’ora di poter tornare di nuovo con amici e parenti”.

Il post arriva dopo un silenzio sui social media per la star dopo che ha ricevuto critiche per aver sparso 30 dipendenti alla sua etichetta di moda in difficoltà, nonostante avesse una sbalorditiva fortuna familiare di 335 milioni di sterline.

Significa che stava approfittando di un piano di emergenza del governo per rivendicare quelle che si stima fossero decine di migliaia di sterline di denaro dei contribuenti.

Dopo lo scandalo, il suo team di pubbliche relazioni ha consigliato a Victoria di trattenersi dal postare immagini su Instagram nel tentativo di ammorbidire la sua immagine.

Nei giorni precedenti c’era stata una fornitura costante, con la coppia che faceva video pubblici su se stessi cucinando o disegnando magliette tie-dye con la figlia Harper.

Ma il post di Sunday segna un ritorno alle foto più personali che aveva condiviso in precedenza.

La controversa decisione commerciale ha attirato una serie di commenti, tra cui il comico Ricky Gervais, a cui “piaceva” un commento sui social media che diceva: “Il fottuto Beckham, mi spiace di aver finito con loro adesso. Che si vergognino.”

E poi Piers Morgan è intervenuta dopo che il portavoce della famiglia Beckham ha giustificato la decisione di convincere i contribuenti a sborsare l’80% dei salari per 30 membri del suo staff dicendo: ‘Avendo valutato tutte le nostre opzioni, abbiamo preso la decisione di acquisire una proporzione di personale su un pacchetto avanzato”.

Piers ha affermato che l’attività di Victoria era solo un progetto di vanità, aggiungendo: ‘Soldi persi anno dopo anno. È stata salvata dal suo famoso marito David Beckham. Mi dispiace, questo piano di fuga non era per i milionari di prima donna come te.

All’inizio di questa settimana Susanna Reid, 49 anni, conduttrice della Good Morning Britain, ha spiegato che secondo quanto riferito Victoria sta rinunciando al suo stipendio e sta donando alle banche del cibo e ha chiesto cosa può fare di più.

Ha anche affermato che era compito del governo rendere più chiare le linee guida e Piers ha affermato che non è loro compito “dare alla gente una bussola morale”.

Eppure Susanna si è chiesta il motivo per cui Piers stava individuando la famiglia Beckham, quando non ci sono dubbi sul fatto che molti altri proprietari di aziende possano applicare.

Victoria si sta attualmente isolando con la sua famiglia nella loro pila di campagna nel Cotswolds, dopo essersi recata lì prima del blocco con David e i loro figli.

A loro si sono uniti Romeo, 17, Cruz, 15 e Harper, otto. Tuttavia, il loro più grande Brooklyn, 21 anni, è rintanato con la sua ragazza Nicola Peltz a Los Angeles.