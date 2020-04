Nelle favelas del Brasile vale la legge di arrangiarsi

Distribuzione di cibo, disinfezione delle strade, fabbricazione di maschere, spiegazioni sulla gravità della malattia: di fronte alle carenze dello Stato, gli abitanti delle favelas brasiliane si rimboccano le maniche nel tentativo di frenare la diffusione del nuovo coronavirus. “Dobbiamo avere le nostre politiche pubbliche e creare alternative perché il governo è assente”, ha detto Gilson Rodrigues, funzionario con Paraisopolis, il secondo più grande slum di San Paolo.

Con i suoi vicoli tortuosi, le sue baracche traballanti di mattoni rossi e i suoi grovigli di cavi elettrici, Paraisopolis ospita oltre 100.000 abitanti, ai margini di Morumbi, uno dei quartieri più ricchi della capitale economica del Brasile.

Per molti residenti, Covid-19 è “una malattia dei ricchi, di coloro che viaggiano all’estero”, Rodrigues si lamenta. Ecco perché “è molto difficile tenere le persone a casa”.

Quasi nessuno indossa la maschera a Paraisopolis, il traffico è permanente e molti negozi, anche non essenziali, sono aperti. “Vedi in televisione che la gente sta morendo ma non ho paura”, dice Viviane de Lima, 30 anni, che vive con suo marito, la matrigna e sei delle sue sette figlie in un appartamento di due stanze. Sua suocera di 63 anni occupa una camera da letto, le tre figlie adolescenti e la coppia dorme nel soggiorno con le tre più giovani.

Stare a casa e mantenere la distanza sociale in queste condizioni è una sfida logistica ed economica. “Mio marito vorrebbe restare a casa ma deve lavorare”, dice Viviane. La famiglia Lima è fortunata: oltre allo stipendio che il marito mantiene come meccanico, hanno gel idroalcolico e accesso all’acqua, “un lusso” per molti dei suoi vicini, sottolinea Gilson Rodrigues.

A Paraisopolis, dove molte persone lavorano nell’economia informale o come domestiche, la disoccupazione è salita alle stelle.

Nel tentativo di mitigare le conseguenze della pandemia, un’associazione locale, l’Unione dei vicini di Paraisopolis, centralizza le donazioni da parte di individui e di alcune imprese. Ha inoltre lanciato una campagna di crowdfunding su Internet.

Il suo progetto include la distribuzione del reddito per i disoccupati, la consegna di cestini alimentari e pasti giornalieri, l’acquisto di dispositivi di protezione e l’assunzione di ambulanze e personale medico. Una linea di produzione cucina più di 2.000 pasti al giorno in un edificio che normalmente ospita un centro di attività per anziani. Un altro produce migliaia di maschere. Inoltre, tre ambulanze sono in attesa di ricevere chiamate. Al piano superiore, viene fornita la formazione di primo soccorso.

Paraisopolis, che si trova a 20 minuti dalla più vicina unità di terapia intensiva e ha almeno nove sospetti decessi per Covid-19, si sta preparando “per il peggio”, afferma Gilson Rodrigues.

A Rio de Janeiro, iniziative simili sono emerse nella favela di Santa Marta – 4.000 abitanti – situata nella zona meridionale, la più ricca della città, dove anche gli abitanti prendono il loro destino.

“Il coronavirus è un altro problema per la favela. Qui moriamo di proiettili vaganti e problemi di salute”, ha detto Thiago Firmino, una guida turistica di 39 anni che si è offerta volontaria per disinfettare i vicoli del suo quartiere.

Vestito con una tuta bianca, guanti gialli, indossa una maschera antigas e cammina per le strade con uno spruzzatore. “La favela deve combattere perché se aspetta il governo, non ci riuscirà mai”, si lamenta il giovane che, con suo fratello, raccoglie fondi per Santa Marta.

Circa 50.000 persone sono state infettate dal coronavirus in Brasile e oltre 3.300 sono morte. Gli stati di San Paolo e Rio sono i più colpiti. Medici e specialisti temono che un’esplosione della malattia nei quartieri più vulnerabili farà vacillare il sistema sanitario pubblico, come già accade in alcuni ospedali di San Paolo e in altre città. “Il coronavirus mostra la realtà delle favelas del Brasile, il loro abbandono da parte dello Stato”, riassume Gilson Rodrigues.