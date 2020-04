Le case di cura italiane in mano alle procure, violazioni sul coronavirus

L’attenzione dei NAS sulle case di cura per anziani in Italia segue la morte di oltre 60 residenti in una struttura e un’indagine criminale su un’altra: la casa di Pio Albergo Trivulzio a Milano, che è sotto esame per “più di 100 morti”, secondo il Pubblico ministero di Milano Mauro Clerici.

Le autorità stanno esaminando le accuse relative al contributo alla diffusione del virus e all’omicidio colposo nel caso Pio Albergo Tivulzio, ha affermato. “L’indagine è in corso su quali crimini possano essere stati commessi in conformità con la legislazione esistente applicata a una pandemia”, ha detto Clerici. Non sono stati effettuati arresti e nessuno è stato ancora accusato nel caso. Secondo la legge, le autorità hanno tempo fino a un anno per sporgere denuncia dopo l’avvio dell’inchiesta iniziale.

La struttura che non avrebbe commentato le indagini in corso. “Sono state seguite le regole riguardanti le mascherine”, ha detto un portavoce di Pio Albergo Trivulzio. Ha aggiunto che il numero di decessi nel primo trimestre del 2020 che era in linea con quelli dello stesso periodo dell’anno scorso.

Primo Ministro Giuseppe Conte sull’interruzione della diffusione del nuovo coronavirus. I controlli hanno già comportato multe e la chiusura completa di almeno una struttura. Il gruppo per le case di cura italiane, Associazione Nazionale Strutture Terza Età, ha dichiarato che lavorerà per fornire ulteriori formazioni e supporto a tutti i centri di assistenza per i membri. I centri di assistenza agli anziani sono “bombe a orologeria biologica”, ha detto la settimana scorsa Raffaele Antonelli Incalzi, capo della società geriatrica italiana SIGG. Ciò è in parte dovuto al fatto che gli ospedali sovraffollati stanno trasferendo i pazienti anziani in strutture di cura non preparate al fine di liberare spazio per trattamenti urgenti, ha spiegato. “Creare moduli per Covid-19 in case di cura (RSA) significa mettere a rischio gli anziani che rappresentano l’anello più debole di questa pandemia”, ha affermato Incalzi. I carabinieri e la polizia, hanno detto che hanno iniziato a svolgere controlli nelle strutture di assistenza agli anziani per garantire che l’accesso dei visitatori, la gestione dei dispositivi di protezione individuale, la formazione del personale e gli spazi di quarantena siano conformi a un decreto emesso dalsull’interruzione della diffusione del nuovo coronavirus. I controlli hanno già comportato multe e la chiusura completa di almeno una struttura.

Gli anziani sono maggiormente a rischio di infezioni coronavirus gravi e fatali e sono stati particolarmente colpiti in Italia. Ma ci sono poche informazioni pubbliche su come il virus può diffondersi attraverso le case di cura e i centri per anziani residenziali. L’autorità sanitaria italiana non considera i decessi nelle case di cura per anziani come decessi da Covid-19, anche se si sospetta che i pazienti siano deceduti con il virus, e i test per il virus sui defunti nelle case di cura non è una pratica standard.