Trump fa piazza pulita, licenziati altri due supervisori

Il presidente Donald Trump si sta muovendo in modo aggressivo per sfidare l’autorità e l’indipendenza dei supervisori dell’agenzia che sovrintendono alla sua amministrazione, compresa la rimozione dell’ispettore generale incaricato di supervisionare il pacchetto di salvataggio di 2,2 trilioni di dollari per il coronavirus che ha superato il Congresso con il sostegno bipartisan.

In quattro giorni Trump ha licenziato un ispettore generale legato alla sua impeachment, ne ha castigato un altro che riteneva eccessivamente critico nei confronti della risposta del coronavirus e messo da parte un terzo destinato a salvaguardare da sprechi dispendiosi dei fondi del coronavirus.

Le azioni hanno causato un’ondata di shock attraverso la fitta rete di funzionari di controllo nel governo, creando un conflitto aperto tra un presidente che ha riflettuto sulle critiche esterne e una comunità di supervisione incaricata di sradicare frodi, cattiva condotta e abusi.

L’atto più recente minaccia di rovesciare l’esame degli sforzi di salvataggio di 2,2 trilioni di dollari per il coronavirus attualmente in corso, gettando le basi per un grave scontro tra Trump, i supervisori del governo e i democratici che chiedono il controllo dei fondi che vengono pompati nell’economia americana.

“Stiamo vedendo da venerdì una palla da demolizione in tutta la comunità IG”, ha dichiarato Danielle Brian, direttore esecutivo del Project on Government Oversight, un gruppo di controllo del governo.

L’ultima bordata è arrivata martedì quando il Dipartimento della Difesa ha rivelato che Trump aveva rimosso l’ispettore generale Glenn Fine, un funzionario con esperienza, dal suo ruolo di capo di un comitato di sorveglianza delle spese del coronavirus. Non era chiaro chi potesse sostituire Fine, che ha perso anche il titolo di ispettore generale.

Dalla Camera Nancy Pelosi ha definito la brusca rimozione di Fine “parte di un inquietante modello di ritorsione da parte del presidente contro i sorveglianti indipendenti”. Trump, ha detto, sta tentando di “ignorare le disposizioni critiche di controllo che ritengono l’amministrazione responsabile nei confronti della legge”.

Trump stesso ha fatto poca luce sulla decisione mentre parlava ai giornalisti martedì sera, dicendo che non conosceva bene, ma aveva “sentito il nome”.

Il giorno prima, Trump aveva affermato senza prove che un ispettore generale riferiva che la carenza di test sui coronavirus negli ospedali era “semplicemente sbagliata” e distorta da pregiudizi politici. Il rapporto ha esaminato più di 300 ospedali statunitensi.

“Ho sentito la parola ispettore generale? Veramente?” Trump ha dichiarato di essere stato pressato riguardo al rapporto sui revisori dei servizi sanitari e umani.

“Dammi il nome dell’ispettore generale”, ha chiesto Trump, prima di domandare: “Potrebbero essere entrati in politica?” L’ispettore generale incaricato della salute e dei servizi umani, Christi A. Grimm, è un impiegato in carriera che ha assunto l’incarico all’inizio di quest’anno in qualità provvisoria.

Il più drammatico di tutti è stato il licenziamento di Michael Atkinson a tarda notte di venerdì, l’ispettore generale della comunità dell’intelligence che ha suscitato il disprezzo di Trump per aver informato il Congresso di un’anonima denuncia degli informatori sull’Ucraina. La denuncia ha portato all’impeachment del presidente.

Trump ha difeso l’attacco lamentandosi che Atkinson non aveva mai parlato con lui della denuncia, anche se il lavoro di Atkinson è quello di fornire una supervisione indipendente dalla Casa Bianca.

Il licenziamento ha provocato una dichiarazione molto pronunciata dell’ispettore del Dipartimento di Giustizia Michael Horowitz, che presiede un consiglio degli ispettori generali delle agenzie e che il mese scorso aveva annunciato la nomina di Fine al consiglio di sorveglianza della pandemia.

Divergendo dalla condanna di Trump per Atkinson come “terribile”, Horowitz definì la gestione da parte di Atkinson della denuncia degli informatori un esempio di “integrità, professionalità e impegno per lo stato di diritto”.

E ha sottolineato che la comunità generale dell’ispettore continuerà a fare il suo lavoro, compresa la supervisione di oltre 2 trilioni di dollari in aiuti al coronavirus.

Il ruolo del moderno ispettore generale risale al dopo Watergate Washington, quando il Congresso ha installato uffici all’interno delle agenzie come controllo indipendente contro cattiva gestione e abuso di potere. Sebbene gli ispettori generali siano nominati presidenziali, alcuni, come Horowitz, servono presidenti di entrambe le parti. Ci si aspetta che tutti non siano partigiani.

Nel corso degli anni, gli ispettori generali hanno riscontrato gravi problemi attraverso le loro indagini e hanno umiliato, o addirittura imbarazzato, i dirigenti delle agenzie e le amministrazioni presidenziali.

Il rapporto sulla salute e sui servizi umani di lunedì che ha fatto arrabbiare il presidente ha raccontato lunghe attese per i test e ha fornito carenze negli ospedali di tutto il paese.

Horowitz, nel frattempo, ha identificato importanti difetti nella sorveglianza dell’FBI durante le indagini in Russia. Trump ha elogiato le scoperte di Horowitz anche mentre ha attaccato la sua credibilità per non aver trovato prove di parzialità politiche nella sonda russa, descrivendolo in modo peggiorativo lo scorso dicembre come nominato Obama.

L’ex ispettore generale del Dipartimento di Giustizia Michael Bromwich ha dichiarato che Trump ritiene che gli uffici dell’ispettore generale abbiano una “funzione unicamente minacciosa all’interno del ramo esecutivo, che è quella di fornire una supervisione indipendente delle funzioni governative”.

“È solo qualcosa che non calcola per lui”, ha aggiunto Bromwich. “Comprende il valore della lealtà. Non capisce il valore dell’indipendenza perché può essere in conflitto con la lealtà.”

Ancor prima di questa settimana, i democratici e i sostenitori del buon governo temevano che Trump stesse usando il pacchetto di salvataggio del coronavirus per premiare la lealtà. Ha generato costernazione selezionando Brian Miller, che lavora nell’ufficio del consulente della Casa Bianca, a una nuova posizione del Dipartimento del Tesoro che sovrintende a 500 miliardi di dollari in aiuti al coronavirus per l’industria.

Miller ha lavorato presso il Dipartimento di Giustizia ed è stato ispettore generale per quasi un decennio presso la General Services Administration, che supervisiona migliaia di contratti federali. Sebbene sia rispettato nella comunità di supervisione, il ruolo di Miller nell’ufficio del legale della Casa Bianca è preoccupante, hanno detto i gruppi di controllo.

I legislatori democratici avevano già messo in dubbio se qualcuno che lavorava per il presidente potesse essere indipendente, preoccupazioni che furono accelerate dalla sostituzione di Fine.

“Il presidente ora ha intrapreso una serie di azioni progettate per sterilizzare qualsiasi tipo di controllo delle sue azioni e quello dell’amministrazione durante un periodo di crisi nazionale, quando vengono stanziati trilioni di dollari per aiutare il popolo americano”, è quanto ha dichiarato Rep. Adam Schiff, D-Calif.

Ma Trump ha chiarito la sua volontà di infrangere quel sistema, forse prefigurando il caos dell’ultima settimana.

Mentre i legislatori erano nelle fasi finali della stesura di quello che divenne il pacchetto di salvataggio di 2,2 trilioni di dollari di coronavirus, ha dichiarato: “Sarò la supervisione”. E anche quando lo ha firmato, ha allegato una dichiarazione in cui si afferma che alcune delle disposizioni di controllo della legge “sollevano preoccupazioni costituzionali” e non possono essere seguite.