Ecuador al collasso. Bare abbandonate per strada

Le strade della città occidentale di Guayaquil in Ecuador sono deserte, con pochi residenti in vista – e alcuni morti, mentre i corpi vengono lasciati nelle strade di questo luogo sopraffatto.

La pandemia di coronavirus sta sovraccaricando i servizi pubblici di questa città fino al collasso. Gli ospedali non hanno più letti per accogliere pazienti malati, obitori, cimiteri e pompe funebri si stanno sforzando per contenere le salme. Senza spazio per metterli, alcuni residenti dicono di non avere altra scelta che metterli per strada.

Non è chiaro quanti dei defunti stiano morendo a causa di Covid-19. Molte famiglie affermano che i loro cari presentavano sintomi del virus, mentre altri sanno solo che i malati non sono stati in grado di essere curati negli ospedali sopraffatti di Guayaquil.

“Stiamo aspettando da cinque giorni”, ha detto Fernando Espana in un video ottenuto da Reuters il 30 marzo, mentre si lamentava delle lotte per far venire le autorità a ritirare il suo familiare.

L’odore è troppo forte. “È l’odore del corpo che non si può più gestire”, dice la vicina di Espana, Glenda Larrea Vera nello stesso video, dall’altra parte della strada e dietro una maschera. “E abbiamo anche vicini anziani. Ho mia madre di 80 anni che ha problemi respiratori.” In un altro video ottenuto dalla CNN, un gruppo di persone rimuove un corpo da un’auto. Coperti da maschere, avvolgono il corpo in quello che sembra essere un telo nero quando un veicolo della polizia si avvicina pochi minuti dopo. Ha luogo una conversazione e il gruppo rimette il corpo in macchina. La polizia dice di non poter offrire dettagli sul video. I dati nazionali mostrano che le autorità dell’Ecuador hanno raccolto più di 300 corpi da case private in città tra il 23-30 marzo. Jorge Wated, capo di una task force militare congiunta creata per affrontare la crisi del coronavirus dell’Ecuador, in un’intervista televisiva mercoledì ha dichiarato che la sua task force è passata da “portare via 30 deceduti al giorno a 150” negli ultimi tre giorni. Wated ha aggiunto che questo era “indipendente dal duro lavoro riattivato dalle case funebri e dai cimiteri privati ​​nel paese”. “Che cosa succede anche ai nostri malati?” aggiunge. “Le famiglie vagano per la città bussando alle porte in modo che possano essere curate o che un ospedale pubblico le riceva dove non ci sono più letti e chiudono la porta e le lasciano fuori.” Con gli ospedali oltre la capacità, alcune persone muoiono mentre aspettano le cure mediche. Una donna di Guayaquil è morta su una sedia a rotelle in un ospedale mentre aspettava di essere vista in un pronto soccorso. Secondo una fonte ospedaliera che ha chiesto di non essere identificato, non c’erano letti disponibili e il suo corpo è stato lasciato fuori per quasi quattro ore prima che fosse portato via. La causa della morte non è stata determinata. A partire da venerdì, il Dipartimento nazionale dell’Ecuador del Dipartimento di gestione dei rischi e delle emergenze riferisce 3.368 casi di coronavirus confermati e 145 decessi a livello nazionale, di cui 102 morti registrati nella provincia di Guayas, dove si trova Guayaquil. Ma alcuni cittadini temono che i casi confermati di infezione positiva siano superiori a quanto riportato dal governo ecuadoriano e chiedono azioni, anche in altri paesi qualcosa sta accadendo perché ritardi e mancanza di test causano frustrazioni. Il presidente Lenin Moreno durante un discorso alla nazione giovedì ha chiesto trasparenza a tutti i livelli di governo per quanto riguarda i numeri causati dalla crisi. “È importante dire la verità”, ha detto Moreno, aggiungendo che “sia il numero di casi che i decessi, i dati non sono sufficienti”. Wated, il capo della task force, ha affermato che gli esperti prevedono tra i 2.500 e i 3.500 decessi nei prossimi mesi nella sola Guayas. Numerosi container sono arrivati ​​a Guayaquil per servire da obitorio temporaneo per accogliere l’afflusso di corpi e le autorità affermano che intendono creare spazio per “sepolture dignitose”. Ma per ora, alcuni dei viventi di Guayaquil rimangono intrappolati in un incubo, senza alcun modo di piangere i loro cari, nemmeno attraverso una corretta sepoltura. Il sindaco di Guayaquil, Cynthia Viteri, ha disperatamente chiesto aiuto al governo nazionale in un video pubblicato sul suo account Twitter la scorsa settimana. “Cosa sta succedendo nel sistema sanitario pubblico del paese? Non stanno portando via i morti dalle case, li stanno lasciando sui marciapiedi, stanno cadendo davanti agli ospedali. Nessuno vuole raccoglierli”, ha detto aggiungendo in seguito, “dobbiamo conoscere le cause del perché le persone muoiono nelle loro case”. La videosorveglianza della scorsa settimana ottenuta dalla CNN mostra che un motociclista abbandona un cadavere per strada. Ore dopo, un gruppo di persone, vestite con speciali abiti ignifughi, viene visto mentre raccoglie il defunto su un veicolo. “Siamo stanchi di chiamare il 911 e l’unica cosa che ci dicono è aspettare, stanno lavorando per risolverlo”, continua mentre sposta la telecamera attraverso una finestra per mostrare una forma nera avvolta nella plastica all’interno della casa.