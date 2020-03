Il virus mortale è uno dei cinque che sono stati portati in un laboratorio sicuro

La salute, il diritto agli alimenti, il dovere di essere protetti ad ogni costo pare chi sgretoli giorno dopo giorno. La mancanza di un piano di emergenza, per situazioni come quella che stiamo vivendo attualmente a causa del Sars-Covid19, sta svelando le “crepe” dell’OMS (Organizzazione mondiale della sanità) e della NATO senza tralasciare l’UE.

Ed è proprio l’OMS e la NATO che stanno evidenziando delle crepe. Il concetto dell’importanza di un organo sanitario mondiale lo spiega il sito web del WHO (OMS) – dell’atto costitutivo – in cui al punto (h) dell’atto costitutivo si legge quanto segue: “generalmente ad adottare tutte le misure necessarie per raggiungere l’obiettivo dell’Organizzazione”.

Gli obiettivi sono i seguenti:



“(a) agire come autorità direttrice e coordinatrice delle attività sanitarie internazionali;

(b) stabilire e mantenere un’efficace collaborazione con le Nazioni Unite, le agenzie

specializzate, le amministrazioni sanitarie governative, i gruppi professionali e le

altre organizzazioni che potrebbero essere ritenute appropriate;

(c) assistere i governi, su richiesta, nel potenziamento dei servizi sanitari;

(d) fornire adeguata assistenza tecnica e, in casi di emergenza, gli aiuti necessari su

richiesta o accettazione dei Governi;

(e) fornire o assistere nel fornire, su richiesta delle Nazioni Unite, servizi e strutture

sanitarie a gruppi speciali, come i popoli dei territori di fiducia;

f) istituire e mantenere i servizi amministrativi e tecnici che possono essere richiesti,

compresi i servizi epidemiologici e statistici”.

Certo, non è tempo di polemizzare sul dramma che tiene tutto il mondo in quarantena. Ma in questo momento atipico, è necessario porci delle serie domande che potrebbero snaturare l’ignoranza sul virus che tenta di sconvolgere il mondo. Per rendere più semplice le domande sul Covid-19, non si può tener conto di questo servizio:

Ma non è tutto. Il giornalista Mark Zastrow il 15 ottobre 2019 su Nature, poneva la domanda del “perchè il Giappone ha importato il virus Ebola prima delle Olimpiadi del 2020”.

Il Giappone si sta preparando per decine di migliaia di turisti internazionali a scendere a Tokyo per le Olimpiadi del prossimo anno – e questo include essere pronti per visitatori biologici indesiderati.

Il mese scorso, il Giappone ha importato Ebola e altri quattro virus pericolosi in preparazione di un possibile focolaio all’evento. Il ministero della salute giapponese afferma che i ricercatori useranno i campioni, tra cui il virus Marburg, il virus Lassa e i virus che causano la febbre emorragica sudamericana e la febbre emorragica della Crimea-Congo, per convalidare i test in fase di sviluppo.

L’arrivo dei virus rappresenta la prima volta in cui ai patogeni classificati biosafety-level-4 (BSL-4) – il punteggio più pericoloso – è stato permesso di entrare nell’Istituto nazionale giapponese di malattie infettive (NIID), l’unica struttura nel paese che opera a quel livello .

La comunità giapponese di scienza medica accoglie con favore la mossa. Sebbene gli scienziati delle malattie infettive affermino che il rischio di un focolaio durante le Olimpiadi non è molto più elevato che in qualsiasi altro momento, l’accesso ai virus vivi aumenterà la capacità del paese di gestire le malattie infettive in generale e di prepararsi a un attacco da bioterrore .

Sebbene il laboratorio del NIID a Musashimurayama, Tokyo, sia stato costruito secondo le specifiche BSL-4 nel 1981, ha funzionato come laboratorio BSL-3 per decenni a causa

dell’opposizione dei residenti. Nel 2015, il ministero della salute e il sindaco di

Musashimurayama hanno concordato che potrebbe operare come un laboratorio BSL-4, ma la decisione di importare i cinque virus è stata finalizzata solo a luglio.

La capacità del Giappone di studiare i patogeni più pericolosi è rimasta indietro rispetto a

quella di altre nazioni avanzate: sia gli Stati Uniti che l’Europa hanno più di una dozzina di laboratori BSL-4 in funzione o in costruzione e la Cina sta costruendo una rete di almeno cinque BSL- 4 laboratori, di cui uno già operativo a Wuhan.

“Questo è un momento storico, un evento storico” per NIID, afferma Masayuki Saijo, direttore del dipartimento NIID responsabile dei virus della febbre emorragica.

Ma non tutti sono contenti dei virus importati. Alcuni residenti locali hanno riferito ai media giapponesi che scienziati e governo stanno usando le Olimpiadi come pretesto per importare i virus. E Richard Ebright, biologo molecolare e specialista in biosicurezza della Rutgers University di Piscataway, nel New Jersey, afferma che i laboratori BSL-4 possono essere preparati per gestire gli scoppi di agenti pericolosi senza la necessità di portarli nel paese in anticipo. Conservare virus pericolosi, anche in un laboratorio altamente sicuro, aumenta il rischio di un rilascio accidentale o intenzionale, dice.

Qual è il rischio?

Il NIID utilizzerà i campioni live per convalidare i test sviluppati per valutare se una persona con uno dei virus è ancora infettiva, afferma Saijo. I test misurano se il paziente sta generando anticorpi in grado di neutralizzare il virus in questione, il che suggerirebbe che il paziente si sta riprendendo e non infettivo, dice. Se c’è una persona con uno di questi virus durante i giochi, un test del genere potrebbe fornire informazioni preziose per valutare se possono essere dimessi dall’ospedale, dice.

Lo sviluppo di questi test aumenterà la preparazione del Giappone per un tale evento o un attacco bioterroristico, afferma Saijo. Altre nazioni ospitanti alle Olimpiadi non dovevano importare questi virus specialmente prima dei giochi perché avevano già i patogeni nei laboratori BSL-4. Il NIID continuerà anche a sviluppare test più sensibili e accurati dopo i giochi. Saijo afferma di comprendere l’opposizione dei residenti locali, ma che i virus vivi offrono ai ricercatori giapponesi un importante vantaggio nella preparazione contro le malattie infettive.

Elke Mühlberger, un microbiologo dell’Università di Boston in Massachusetts, ritiene

improbabile che si verifichi un grave focolaio di Ebola alle Olimpiadi perché l’infezione non viene trasmessa attraverso l’aria. Ma afferma che il piano del Giappone di valutare i test del NIID con virus vivi prima che i giochi abbia un senso, soprattutto dato il focolaio di Ebola in corso nella Repubblica Democratica del Congo. “Un rapporto di un’infezione da virus Ebola durante le Olimpiadi potrebbe avere conseguenze devastanti se le risposte di emergenza non fossero professionali”, afferma.

Ma Mühlberger è scettico sull’utilità dei test sugli anticorpi neutralizzanti per valutare se un paziente può essere rilasciato. Dice che il modo più semplice per determinare se un paziente è privo di virus è quello di esaminare la quantità di RNA virale nei suoi fluidi corporei. “Non credo che nessuno rilascerebbe un paziente solo perché ha sviluppato anticorpi neutralizzanti”, afferma.

Ricerca sugli animali

Ora che il NIID è autorizzato a gestire i patogeni BSL-4, i ricercatori potranno anche studiare altri virus pericolosi che potrebbero emergere nella regione, afferma Mühlberger. Le ultime tecnologie di sequenziamento del genoma stanno rivelando che i virus simili all’ebola sono più comuni di quanto si pensasse in precedenza, afferma. Tre della stessa famiglia sono stati scoperti negli animali l’anno scorso: il virus Mengla nei pipistrelli cinesi e due virus simili all’ebola trovati nei pesci nel Mar Cinese orientale. “È incredibile quanti animali siano infettati da virus che sono strettamente correlati a agenti patogeni molto, molto pericolosi”, afferma.

Non è noto se questi virus possano infettare o danneggiare l’uomo, afferma Mühlberger. Ma la loro diversità è “piuttosto spaventosa”, dice. “Questi virus sono ovunque.”

La virologa Ayato Takada dell’Università di Hokkaido a Sapporo, in Giappone, è anche

entusiasta di poter studiare i patogeni BSL-4 negli animali in Giappone. Fino adora, i ricercatori hanno dovuto richiedere l’accesso ai laboratori BSL-4 all’estero, che sono molto richiesti. Takada spera di utilizzare un secondo laboratorio BSL-4 in costruzione presso l’Università di Nagasaki nel suddel Giappone e che dovrebbe essere completato nel 2022.

Ma Ebright sostiene che la proliferazione di laboratori BSL-4 in tutto il mondo aumenta le

possibilità che un virus mortale possa essere rilasciato in un attacco bioterroristico. Pensa che alcuni governi, incluso il Giappone, stiano usando i loro laboratori BSL-4 per accumulare agenti mortali per dissuadere gli attacchi biologici da avversari equipaggiati in modo simile.

Saijo afferma che il NIID è gestito esclusivamente per la ricerca sulla salute pubblica.