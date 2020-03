Colombia, Bogotà: 23 morti e 83 feriti e lo spettro del Covid-19

I messaggi trasmessi in video nelle prigioni colombiane in cui il Ministro della Giustizia, Margarita Cabello, spiegava ai detenuti che il governo stava adottando le misure per impedire l’arrivo del covid-19 in quegli spazi non contavano. Disturbi e disordini sono stati rapidi e sabato sera ci sono stati disagi in almeno 13 centri penitenziari in tutto il paese.

La situazione più grave si è verificata a Bogotá. Nella sola La Picota, il bilancio delle rivolte e degli scontri con la guardia Inpec è di 23 detenuti morti e più di 83 feriti (32 nei centri ospedalieri), mentre sette funzionari Inpec sono feriti, due dei quali in gravi condizioni.

Il ministro ha affermato che non vi erano perdite e che il presunto “piano criminale” era controllato. Ha aggiunto che non vi è alcuna situazione correlata a covid-19 nelle carceri. “Non c’è nessun problema di salute che possa aver causato questi disordini, oggi non esiste una sola persona incarcerata, custode o organo amministrativo che sia contagiato da coronavirus o che potrebbe essere isolata”, ha dichiarato il capo di quel ministero.

Da parte sua, il direttore dell’Inpec, il generale Norberto Mujica, ha aggiunto che “grazie alla pronta reazione della guardia, è stata impedita la fuga di circa 5.000 persone in stato di detenzione”.

La procura ha aperto un’indagine per chiarire cosa è successo e ha nominato una squadra di 45 funzionari.

Uno dei principali obiettivi dell’entità inquirente, dopo aver chiarito la morte dei detenuti, sarà determinare perché all’interno di queste carceri “i detenuti dispongono di attrezzature ad alta tecnologia da cui sono state inviate le informazioni in tempo reale di ciò che stava accadendo”.