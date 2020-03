La scuola ai tempi del COVID-19

A Roma, lo ha fatto con sollecitudine il Liceo Farnesina, che da metà marzo ha reso disponibile tutti i giorni un servizio online con l’équipe degli specialisti degli Sportelli d’Ascolto dell’IdO ( che da metà marzo ha reso disponibile tutti i giorni Istituto di Ortofologia ), a disposizione degli utenti della scuola.

Le psicologhe e psicoterapeute dell’IdO sono disponibili via email per ragazzi, docenti e genitori e su richiesta, anche per colloqui via Skype o videochiamata WhatsApp.

Sul versante della didattica, spiega inoltre la Dirigente Scolastica del Liceo Farnesina, Marina Frettoni, “È attualmente in corso un monitoraggio delle specifiche esigenze, segnalate dai docenti coordinatori di classe. Intanto il Liceo si è già attivato per fornire personal computer o tablet agli studenti che ne fossero sprovvisti. I docenti sono inoltre costantemente accompagnati con indicazioni e attività a tutto raggio, portate avanti dalla docente che si occupa di gestione del Piano di Offerta Formativa, dalla docente “Animatore Digitale” e dal team di supporto digitale, che si tengono costantemente in contatto attraverso videoconferenze”.

Tutto migliorabile, naturalmente. Neanche il Liceo Farnesina è sfuggito alle insidie di una rete sovraccarica di utenti, di piattaforme di e-learning mai utilizzate prima, e alle oggettive difficoltà legate alla repentina richiesta di competenze informatiche “nuove”.

Come se ne esce? Professori, studenti e genitori, allo stesso modo: aiutandosi l’un l’altro. Un senso di appartenenza alla scuola e una solidarietà che aiuta a sentirsi vicini in un momento difficile per tutti.