Bill Gates lascia il consiglio di amministrazione di Microsoft

Il cofondatore di Microsoft, Bill Gates, si sta dimettendo dal consiglio di amministrazione dell’azienda per dedicare più tempo alle attività filantropiche.

Dice che vuole concentrarsi sulla salute e lo sviluppo globale, sull’istruzione e sulla lotta ai cambiamenti climatici. Uno degli uomini più ricchi del mondo, Mr. Gates, 65 anni, ha anche lasciato il consiglio di amministrazione della massiccia società holding di Warren Buffett, Berkshire Hathaway.

Gates si è dimesso dal suo ruolo quotidiano in Microsoft nel 2008. Annunciando la sua ultima mossa, Gates ha affermato che la società “sarà sempre una parte importante del lavoro della mia vita” e continuerà a impegnarsi con la sua leadership.

Ma ha detto anche: “Non vedo l’ora che arrivi questa prossima fase come un’opportunità per mantenere le amicizie e le collaborazioni che hanno significato di più per me, continuare a contribuire in due società di cui sono incredibilmente orgoglioso e dare la priorità al mio impegno per affrontare alcune delle sfide più difficili del mondo”.

Gates è elencato da Forbes come il secondo uomo più ricco del mondo dopo il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, e vale 103 miliardi di dollari. Ha fatto fortuna sviluppando software per personal computer.

Da giovane, ha lasciato il college e si è trasferito ad Albuquerque, nel New Mexico, dove ha fondato Microsoft con il suo amico d’infanzia, Paul Allen, morto nel 2018. La loro grande svolta arrivò nel 1980 quando Microsoft firmò un accordo con IBM per costruire il sistema operativo che divenne noto come MS-DOS. Microsoft è diventata pubblica nel 1986 e nel giro di un anno Bill Gates, a 31 anni, era diventato il più giovane miliardario self made.

Gates è membro del consiglio di amministrazione del Berkshire dal 2004, ma dedica gran parte del suo tempo all’organizzazione di beneficenza che ha istituito con sua moglie, la Bill & Melinda Gates Foundation. La coppia è stata nominata ‘i più generosi filantropi negli Stati Uniti nel 2018 da The Chronicle of Philanthropy, dopo aver donato $ 4,8 miliardi alla loro fondazione l’anno precedente.