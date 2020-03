Trenta morti nel primo attacco a Kabul dopo l’accordo USA-Talebani

Trenta persone sono state uccise in un attacco a una manifestazione politica a Kabul, la prima nella capitale afgana dalla firma dell’accordo tra gli Stati Uniti e i talebani, un attacco rivendicato dal gruppo jihadista Stato islamico (EI). “Ventinove persone, tra cui donne, sono state uccise e 61 ferite”, ha dichiarato Nasrat Rahimi, portavoce del ministero degli interni afgano. Wahidullah Mayar, portavoce del Ministero della Salute, ha dichiarato: “32 morti, tra cui cinque donne e 58 feriti”.

IS ha rivendicato la responsabilità dell’attacco tramite l’applicazione Telegram. Due jihadisti “hanno preso di mira un raduno di apostati nella città di Kabul con armi automatiche, granate e lanciarazzi”, ha affermato l’organizzazione jihadista.

In precedenza i talebani avevano negato la responsabilità dell’attacco, il che sottolinea il livello ancora elevato di insicurezza in Afghanistan, nonostante l’accordo firmato il 29 febbraio a Doha tra il governo degli Stati Uniti e gli insorti. Washington ha promesso il ritiro di tutte le forze straniere entro 14 mesi in cambio di garanzie di sicurezza da parte dei talebani.

L’attacco era finalizzato ad una cerimonia commemorativa della morte di Abdul Ali Mazari, un politico della minoranza Hazara, i cui membri sono in gran parte sciiti nell’Afghanistan sunnita. L’anno scorso la stessa cerimonia era già stata presa di mira dai mortai rivendicati dall’IS, che avevano ucciso almeno undici persone.

Erano presenti molti membri dell’élite politica afgana, incluso l’amministratore delegato afgano Abdullah, che rivendica la vittoria alle elezioni presidenziali di settembre anche se i risultati ufficiali lo danno perdente. “Tutti i funzionari di alto livello sono stati evacuati in sicurezza dal sito”, ha dichiarato Nasrat Rahimi, portavoce del ministero degli interni. I due aggressori, che hanno aperto il fuoco da un cantiere vicino, sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco.

Crimine contro l’umanità

Il presidente Ashraf Ghani ha denunciato “un crimine contro l’umanità”. “Gli attacchi ai civili sono inaccettabili e coloro che commettono tali crimini devono essere tenuti in considerazione”, ha aggiunto il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres.

Anche il ministro degli Esteri americano Mike Pompeo ha condannato “l’atroce attacco”. “Attaccare persone innocenti indifese durante una commemorazione è un segno di debolezza, non un’atto di forza”, ha detto in una dichiarazione affermando che il “processo di pace in corso” dovrebbe giustamente consentire agli afghani di formare “un fronte unito di fronte alla minaccia dell’IS”.

Ma questo processo di pace è già minacciato. Dopo una settimana di tregua parziale generalmente rispettata prima della firma dell’accordo di Doha, i talebani hanno ripreso i loro attacchi alle forze di sicurezza afgane lunedì. I nuovi negoziati di pace tra talebani e il governo di Kabul, che dovrebbero iniziare il 10 marzo, secondo il testo concluso in Qatar, sembrano pertanto essere compromessi.

Soprattutto da quando il presidente afghano Ashraf Ghani ha respinto per il momento uno dei punti principali di questo accordo, di cui il governo di Kabul non è un firmatario: il rilascio di 5.000 prigionieri talebani in cambio di 1.000 forze afghane nelle mani degli insorti.

Il portavoce talibano Suhail Shaheen ha detto su Twitter che il suo gruppo era pronto ad avviare negoziati martedì se i prigionieri fossero liberati. Qualsiasi ritardo può quindi essere attribuito solo alle “altre parti”, ha avvertito.

Mike Pompeo, che cerca di non far deragliare il processo di pace tra gli afghani prima ancora che inizi davvero, mette in prospettiva la violenza di questa settimana. “I livelli di violenza sono ancora inferiori a quelli degli ultimi cinque o sei anni”, ha detto venerdì mattina sul canale americano CNBC.

Il gruppo dello Stato islamico, presente in Afghanistan dal 2015, ha moltiplicato gli attacchi contro la comunità sciita in questo paese. Negli ultimi mesi è stato indebolito dagli attacchi aerei statunitensi e da molteplici offensive da parte delle forze governative e dei talebani.

Spinti dalla sua roccaforte di Nangarhar, una provincia al confine con il Pakistan, i suoi combattenti rimangono presenti nel vicino territorio di Kunar e a Kabul.