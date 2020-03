Difesa russa: il regime turco viola l’accordo di Sochi su Idleb e continua a sostenere e armare i terroristi

Il ministero della Difesa russo ha confermato che il regime turco viola l’accordo di Sochi raggiunto con la parte russa e continua a sostenere e armare le organizzazioni terroristiche nella provincia di Idleb.

“I paesi occidentali e le Nazioni Unite non si sono preoccupati affatto delle gravi violazioni del Memorandum di Sochi su Idleb commesse da Turchia e gruppi terroristici”, ha detto il portavoce del Ministero della Difesa russo Igor Konashénkov.

Ha denunciato che i terroristi hanno aumentato i loro bombardamenti contro le aree vicine e la base russa di Hemeimem e che la Turchia ha rafforzato la presenza delle organizzazioni terroristiche “Giunta per la liberazione del levante”, il “Partito turkmeno” e “Huras al-Din” (Guardians of Religion in arabo). Ha anche indicato che le posizioni di queste organizzazioni radicali si mescolano con i punti di osservazione turchi.

Il portavoce russo ha affermato che “l’ululato dell’Occidente riguardo al deterioramento della situazione umanitaria a Idleb è iniziato solo dopo che l’esercito siriano è stato costretto a lanciare un’operazione militare in risposta a un nuovo attacco da parte di terroristi all’inizio di febbraio, ed è stato in grado di attuare le disposizioni dell’Accordo di Sochi relative all’eliminazione delle organizzazioni terroristiche dalla regione”.

Le operazioni dell’esercito siriano hanno consentito il traffico di oltre 100.000 civili lungo l’autostrada M-5 tra le grandi città siriane e la protezione delle aree residenziali che circondano gli attacchi.

Ha osservato che da quel momento, le capitali occidentali e i rappresentanti delle Nazioni Unite hanno iniziato ad accusare il governo siriano di presunti crimini di guerra, catastrofi umanitarie e l’afflusso di un gran numero di rifugiati inerti, e allo stesso tempo sono stati pubblicati fotografie di un campo vicino al confine turco che è stato creato diversi anni fa come prova di quanto sopra, e come se tutti i terroristi oziosi fossero diventati, secondo i media occidentali, rappresentanti dell’opposizione moderata.

“Nel mezzo di tutto ciò, non è chiaro come il leader del Daesh, Abu Bakr al-Baghdadi, sia stato recentemente localizzato ed eliminato in quest’area”, ha chiesto.

Il generale russo ha sottolineato che l’Occidente ha trattato indifferentemente le azioni del regime turco che ha trasferito a Idleb una forza militare delle dimensioni di una divisione meccanizzata, in violazione del diritto internazionale, mentre le minacce pubbliche della Turchia contro l’esercito siriano sono descritte in Europa e Gli Stati Uniti come “un diritto legittimo all’autodifesa”

Ha concluso che tutte le richieste ufficiali russe alle Nazioni Unite e ai paesi occidentali in merito agli aiuti che attraversano il confine turco e finiscono nelle mani di terroristi e non raggiungono le persone colpite sono ancora senza risposta.