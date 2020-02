Siria: uccisi 22 soldati turchi, rischio di intensificazione

Almeno 22 soldati turchi sono stati uccisi nella provincia di Idleb, una brutale escalation che minaccia di incendiare la polvere nella Siria nordoccidentale afflitta da una grave crisi umanitaria. Diversi soldati sono stati anche gravemente feriti in attacchi aerei attribuiti al regime siriano e rimpatriati per essere ricoverati in ospedale, ha affermato il governatore della provincia turca di Hatay, al confine con la Siria.

Il Capo dello Stato turco Recep Tayyip Erdogan ha convocato uno straordinario consiglio di sicurezza ad Ankara, alla presenza del Ministro della Difesa, del capo dell’esercito e del capo dei servizi segreti, secondo la presidenza. Le pesanti perdite subite da Ankara arrivano dopo settimane di escalation a Idleb tra le forze del regime turco e Bashar al-Assad, che si sono scontrate ripetutamente.

Le perdite subite dalla Turchia giovedì, che portano il numero di soldati turchi uccisi a Idleb e di almeno 42 a febbraio, potrebbero anche allargare il divario tra Ankara e Mosca, il principale sponsor del regime siriano.

Il bilancio delle vittime dei soldati turchi uccisi giovedì potrebbe aumentare ulteriormente, l’Osservatorio siriano per i diritti umani (OSDH), una ONG, che ha riferito di oltre 30 morti nei bombardamenti aerei e di artiglieria del regime.

Gli scioperi contro le forze turche rischiano di innescare una ferma risposta da Ankara, mentre Erdogan ha minacciato per diversi giorni di forzare le forze del regime fuori da certe posizioni in Idleb.

Un nuovo ciclo di colloqui tra russi e turchi finalizzato a trovare una soluzione alla crisi di Idleb si è concluso giovedì ad Ankara, senza annunciare un risultato conclusivo. Secondo l’agenzia di stampa statale Anadolu, il capo della diplomazia turca si è incontrato giovedì sera con il capo della NATO, Jens Stoltenberg.

Città strategica

Con il sostegno dell’aeronautica di Mosca, Damasco lanciò un’offensiva a dicembre per riconquistare l’ultimo ribelle e roccaforte jihadista di Idleb. Il regime e il suo alleato russo hanno lavorato duramente nelle ultime settimane e hanno assunto diverse località in questa provincia di confine della Turchia. Tuttavia, gruppi ribelli, alcuni dei quali sono supportati da Ankara, hanno contrattaccato e riconquistato giovedì la città strategica di Saraqeb.

Secondo OSDH, i ribelli sono entrati in questa località nella parte orientale della provincia di Idleb al mattino. Gli insorti si dispiegarono in gran numero nelle strade della città in rovina e completamente svuotati dei suoi abitanti. Saraqeb, che era stata riconquistata l’8 febbraio dal regime, è all’incrocio di due autostrade che il governo vuole assicurare per consolidare la sua presa nel nord del paese.

Conquistando la città, jihadisti e ribelli hanno tagliato l’autostrada M5 che collega la capitale Damasco alla metropoli di Aleppo (nord). I membri occidentali del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite hanno chiesto giovedì un “cessate il fuoco umanitario”, che è stato ignorato quando la Russia si è rifiutata.

Sette civili, tra cui tre bambini, sono morti giovedì a causa dei bombardamenti siriani e russi sulla provincia di Idleb, secondo l’OSDH. Da dicembre, oltre 400 civili sono stati uccisi nell’assalto e oltre 948.000 persone, tra cui oltre mezzo milione di bambini, sono state sfollate secondo le Nazioni Unite.

Disaccordo

Alle Nazioni Unite, il disaccordo rimane totale tra i paesi occidentali e la Russia. “Lo sfollamento di quasi un milione di persone in soli tre mesi, l’uccisione di centinaia di civili, la sofferenza quotidiana di centinaia di migliaia di bambini devono cessare”, ha dichiarato il vice primo ministro belga in una dichiarazione congiunta. Alexander De Croo e il capo della diplomazia tedesca, Heiko Maas.

L’ambasciatore russo presso le Nazioni Unite, Vassily Nebenzia, ha affermato che “l’unica soluzione a lungo termine è quella di scacciare i terroristi dal Paese”. L’International Rescue Committee ha dichiarato giovedì che “le parti in conflitto devono sentire la pressione per porre fine a questo assalto ai civili”.

“Abbiamo un disperato bisogno di una cessazione delle ostilità” e di “interruzioni umanitarie regolari”, ha dichiarato la direttrice dell’UNICEF Henrietta Fore. I jihadisti di Hayat Tahrir al-Cham (HTS, ex ramo siriano di Al Qaeda) dominano ancora metà della provincia di Idleb e settori adiacenti in quelli di Aleppo, Hama e Latakia.

Grazie alla sua offensiva il regime ha riconquistato “tutta la provincia meridionale di Idleb”, ha detto il direttore dell’OSDH Rami Abdel Rahmane, aggiungendo che “questa progressione avvicina il regime a Jisr al Choughour”.

Gli esperti ritengono che la battaglia di Jisr al-Choughour potrebbe rivelarsi difficile per il regime. La città è dominata dai jihadisti del Partito Islamico del Turkestan (TIP), i cui membri appartengono principalmente alla minoranza musulmana uigura in Cina. Innescata nel marzo 2011 dalla soppressione di manifestazioni pacifiche, la guerra ha lasciato oltre 380.000 morti.