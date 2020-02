La guerra religiosa infuria il Montenegro

Situato in una scogliera verticale nel cuore del Montenegro, il monastero di Ostrog, famoso per i suoi poteri miracolosi, è meta dei pellegrini ortodossi. Ma le guarigioni e gli esorcismi saranno sufficienti per calmare i litigi religiosi che scuotono il piccolo paese dei Balcani?

Perché una battaglia campale infuria. Da un lato i sacerdoti che accusano il governo “neocomunista” di voler impadronirsi dei loro monasteri e delle loro “sacre reliquie”, i fedeli protestano con migliaia di persone in strada. Dall’altro le autorità che sospettano che la chiesa principale del paese serva gli interessi della vicina Serbia e rivendicano per il Montenegro una chiesa “autonoma”.

La Chiesa ortodossa serba (SPC), con sede a Belgrado, rappresenta la stragrande maggioranza degli ortodossi montenegrini, nonostante il loro divorzio dalla Serbia nel 2006 dopo quasi 90 anni di convivenza. Allo stesso tempo, una piccola chiesa montenegrina minoritaria, non riconosciuta dal mondo ortodosso, ha cercato di “rinascere” dai primi anni ’90. Le due istituzioni fanno riferimento alla figura di secoli di storia per sostenere che è l’unico autentico nel piccolo paese di 620.000 abitanti.

Il governo del presidente Milo Djukanovic, in carica da tre decenni, ha dato fuoco alle polveri a fine dicembre con una legge sulla libertà religiosa che poteva trasferire allo stato la proprietà di buona parte delle centinaia di monasteri nelle mani dei SPC. L’SPC denuncia “l’eredità del funzionamento comunista in cui le autorità vogliono eliminare illegalmente la Chiesa dalla vita pubblica”, nelle parole di Gojko Perovic, decano del seminario di Cetinje, l’antica capitale reale. “Vogliono controllare le attività della Chiesa, le sue proprietà e persino il suo nome”, ha dichiarato.

Un sacco di soldi

Tra le proprietà che potrebbero essere interessate c’è il monastero di Ostrog, un edificio del 17° secolo incastonato nella montagna. Protegge le reliquie di Saint-Basile, considerate per curare i malati ed esorcizzare i posseduti. “Il più grande luogo santo nei Balcani appartiene alla Chiesa serba, al popolo serbo e a tutti i popoli che vengono qui con fede”, dice il sacerdote Jovan Radovic.

Il problema ha anche implicazioni finanziarie a causa del gran numero di turisti che visitano le gemme SPC sparse in tutto il paese. Ostrog, ad esempio, riceve fino a un milione di visitatori all’anno. Per non parlare delle “reliquie” che sono “inestimabili”, le “persone qui lasciano molti soldi”, afferma padre Radovic.

L’argomento va oltre la sfera religiosa e tocca la questione dell’identità nazionale in un paese in cui un terzo degli abitanti si identifica come serbo. Secondo le autorità, il Montenegro ha bisogno di una propria chiesa autonoma, al fine di consolidare l’indipendenza nazionale, come la chiesa ucraina separata dalla chiesa russa.

I serbi “non hanno alcun diritto sulle chiese che appartengono a noi montenegrini, la chiesa serba è in Serbia e la chiesa montenegrina è in Montenegro”, insiste Ljubica Marinovic, residente a Cetinje. È in questa città che si trova la sede del SPC e quella della Chiesa del Montenegro.

Insoddisfazione