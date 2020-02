Rara nascita di un lemure allo zoo di Besançon

Un piccolo Sifaka incoronato, una specie di lemure del Madagascar classificato come in via di estinzione, è nato a dicembre allo zoo di Besançon, rappresentando “una grande speranza” per la sostenibilità della specie.

La femmina di due mesi pesava 100 grammi alla nascita. Ora viaggia aggrappandosi a sua madre, alla presenza di suo padre e della sorella di un anno, Soa, anch’essa nata allo zoo di Besançon alla fine del 2018. “La madre ha mostrato immediatamente buoni riflessi materni e ha posizionato bene il piccolo verso il seno in modo da allattare, a differenza dell’anno scorso quando il latte si era seccato, Soa doveva essere sollevato a mano”, ha spiegato il capo dello zoo, Margaux Pizzo.

“Questo successo dimostra che il nostro protocollo funziona, siamo stati in grado di mantenere l’istinto materno primario della madre, di cui è il secondo piccolo”, ha aggiunto. Secondo il direttore, “la sorella maggiore, Soa, sarà anche in grado di osservare sua madre, crescere un bambino e imparare a diventare una madre a sua volta”.

Il sifaka incoronato (propithecus coronatus) è una specie classificata come “in via di estinzione” nella lista rossa dell’Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN). “L’obiettivo del nostro programma è mantenere questo esemplare sano che consenta la reintroduzione della specie, se necessario”, afferma la Pizzo. “Sono rimasti solo un migliaio di esemplari allo stato brado, non siamo immuni da una massiccia deforestazione, un’epidemia virale o incendi come in Australia”, ha detto.

Solo 17 esemplari, tra cui 5 femmine, vivono attualmente in cattività in otto giardini zoologici di tutto il mondo. Il Museo Besançon è impegnato da molti anni nella conservazione in cattività dei lemuri. Presenta tre specie di questi primati endemici del Madagascar, tutti minacciati di estinzione: il Sifaka incoronato, il Vari dalla cintura bianca e il Lemur incoronato.