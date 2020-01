Perché gli americani dovrebbero preoccuparsi del caso di estradizione di Julian Assange

Lunedì 13 gennaio, il fondatore di WikiLeaks, Julian Assange, è apparso davanti alla Corte di Westminster nella sua lotta contro l’estradizione negli Stati Uniti. L’audizione amministrativa ha riguardato la mancanza di accesso all’assistenza legale di Assange, che gli ha reso difficile prepararsi adeguatamente per la difesa. Il suo avvocato, Gareth Peirce, ha detto al giudice che la prigione britannica sta bloccando il suo cliente dal riesaminare le prove chiave. Ha avuto solo 2 ore con lui dall’ultima udienza di dicembre.

La parodia dell’ingiustizia è intrisa nel sistema giuridico britannico stesso. Questa udienza procedurale, originariamente prevista per martedì, è stata spostata un giorno prima all’ultimo minuto. Questo ha dato alla squadra difensiva di Assange solo 1 ora piuttosto che l’intera giornata.

Assange è stato accusato con 17 capi di imputazione, accuse di spionaggio per aver pubblicato i documenti del governo che esponevano crimini di guerra statunitensi in Iraq e Afghanistan e torture nella baia di Guantanamo. L’accusa di Assange è riconosciuta da molti gruppi di libertà di parola come il più importante caso di libertà di stampa del nostro tempo. Tuttavia, con il blackout dei media mainstream e il silenzio assoluto dei leader politici su questa importante questione, la criminalizzazione del giornalismo continua senza che gran parte dell’opinione pubblica ne sia consapevole.

Di cosa tratta davvero questo procedimento giudiziario contro Assange? Perché gli americani devono preoccuparsi di questo giornalista australiano che è accusato di violare l’Espionage Act dal nostro governo? Wikileaks ha radicalmente cambiato il panorama dei media. Pubblicando informazioni veritiere sugli Stati Uniti, l’organizzazione si è confrontata con il Pentagono e la CIA. Tuttavia, l’efficacia del suo impavido giornalismo non è l’unica ragione per cui Assange è diventato un prigioniero politico; designato come nemico dello stato e psicologicamente torturato nella prigione di Belmarsh (una volta conosciuta come la baia di Guantanamo del Regno Unito).



La pubblicazione del video Collateral Murder di WikiLeaks 2010, ha fatto luce su una storia nascosta degli Stati Uniti. Le riprese grezze di un attacco dell’esercito americano nel sobborgo dell’Iraq, eseguite sotto lo stendardo dell’operazione Iraqi Freedom hanno recuperato pagine perdute della storia. Le immagini dispiegate dal punto di vista di un elicottero Apache risalgono a un tempo prima dell’invasione dell’Iraq, prima dell’11 settembre e persino prima che iniziasse la dipendenza della nazione dal petrolio; al genocidio dei nativi nella guerra guidata dai cannoni americani.

I ricordi recuperati lasciano vedere alle persone l’ipocrisia e il tradimento americano dei propri ideali. Ciò manifestato in esclusione di alcuni dalla premessa dell’uguaglianza di tutte le persone, affermava come la verità viene evidenziata nel suo documento.

Portare avanti le lotte del passato

Assange, attraverso il suo lavoro con Wikileaks, non solo ha informato il pubblico sull’inizio travagliato dell’America, ma ha anche fornito un meccanismo alle persone per riscattare il suo passato sconosciuto. Nel corso della storia, dalla sfida degli abolizionisti al movimento di suffragio femminile, le richieste di uguaglianza sono venute dal basso. La gente comune ha spinto i confini della Costituzione per rendere giuridicamente vincolanti gli ideali nella Dichiarazione di Indipendenza.

Gli anni ’60 portarono sconvolgimenti politici e la resistenza divenne una forza. Individui come Rosa Parks, Martin Luther King, Jr. e Malcolm X, attraverso le loro parole e azioni congiunte, hanno ispirato i neri a mobilitarsi nella loro lotta per raggiungere i diritti civili. Mario Savio, il portavoce del movimento per la libertà di parola ha istigato le proteste studentesche a livello nazionale contro la censura del governo e la restrizione della libertà di parola nel campus.

In questa era digitale, Assange, che ha vinto numerosi premi per il giornalismo, ha trovato il modo di aiutare una nuova generazione dell’America a portare avanti questa lotta del passato. Lo ha fatto innovando una nuova forma di giornalismo online che viene eseguita su software libero.

Esperimento aperto di democrazia

Jérémie Zimmermann, un ingegnere informatico francese e co-fondatore dell’organizzazione più importante in Europa che difende le libertà online ha descritto il software libero come un contratto sociale e ha osservato che è un modo per organizzare una sfera pubblica.

Zimmermann ha approfondito per rivelare che l’unità dietro il software libero è l’amore. Ha descritto come “l’amore riguarda la comprensione, la comprensione dei difetti degli altri e di noi stessi”. Ha poi parlato di come sia il software libero, “una pratica gioiosa con un ruolo per tutti, dove impariamo collettivamente i nostri difetti, dove impariamo a fallire e amiamo i nostri fallimenti, e impariamo a conoscere i nostri fallimenti”.

Con Wikileaks come progetto di software libero, Assange ha portato l’amore su Internet che potrebbe trasformarlo in un potente strumento per la democrazia. Questo amore condiviso tra i giovani che sono cresciuti su Internet ha alimentato atti di disobbedienza civile. L’ex analista dell’intelligence dell’esercito americano, Chelsea Manning, ha acceso la scintilla della coscienza, rilasciando la più grande serie di segreti di stato della storia degli Stati Uniti d’America. Questa fonte dietro la divulgazione di WikiLeaks dei crimini di guerra dell’era Bush rimane impunita per il rifiuto di collaborare con una grande giuria che prende di mira l’editore.

Da Manning a Jeremy Hammond a Edward Snowden – ondate di informatori hanno creato un’insurrezione di coraggio contagioso. Le persone all’interno delle istituzioni che desiderano il cambiamento si sono fatte avanti per sfidare le leggi ingiuste al fine di sostenere gli alti ideali. Questo ha dato il via a un esperimento aperto di democrazia, creando una rete che cerca di comprendere i difetti, collabora per correggerli e invita tutti a partecipare alla prospettiva di una nuova società.

Rivendicazione della nostra storia

Con questa piattaforma di democrazia che Assange ha aiutato a lanciare, cosa ha provato a fare? Assange venne a vedere come le persone comuni sono rese passive; essere sballottato ed escluso dai processi decisionali vitali. Decise di schierarsi con coloro che sono oppressi, desiderando di aiutare le persone a riconoscere il proprio significato.

Mentre era tenuto in isolamento in una prigione di massima sicurezza a Londra, Assange ha ricevuto il Premio dignità del 2019 per il suo sostegno alla lotta del popolo catalano per l’indipendenza e la sua lotta contro la brutalità della polizia spagnola. Proprio mentre aspirava a camminare al fianco dei catalani nel loro percorso di autodeterminazione da dietro lo schermo del computer all’interno di una piccola stanza dell’ambasciata ecuadoriana, dove ogni sua mossa era monitorata dalla CIA, si preoccupava anche del destino dell’America e di cosa sta diventando.

Dopo l’udienza di lunedì, mentre veniva trasportato dalla Magistrates Court di Westminster, Assange guardò una folla dall’interno di un furgone della polizia e ammise il loro sostegno mentre un uomo gridava ad alta voce: “Resta forte, sarai libero!” Assange sacrificò la sua libertà in modo che potrebbe essere tutto gratis. Rilasciando documenti, WikiLeaks ha messo in moto una storia congelata. La storia ora sta accadendo e la difficile situazione di Assange per la libertà è la nostra storia, in cui ogni persona ha un ruolo significativo da svolgere.

Solo attraverso ognuno di noi che sceglie liberamente di rispondere a questo amore per il mondo che Assange ha dimostrato, possiamo essere in grado di rivendicare la nostra storia. Solo attraverso l’amore reciproco che ci consente di vedere la perfezione nei nostri difetti e di trovare la bellezza nei pasticci e nei nostri fallimenti, possiamo iniziare a lavorare per correggere gli errori dei nostri leader e insieme per porre fine a questo grave aborto della giustizia.