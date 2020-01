Michele Bravi in lacrime in TV: “quando vivi un trauma, cambia il modo di vedere le cose”

Dopo mesi il cantante Michele Bravi torna in Tv per raccontare una vicenda che gli ha sconvolto la vita.

Nel pomeriggio del 18 gennaio 2020 è stato ospite nel salotto di Verissimo il cantante Michele Bravi. Per molti mesi il cantante è rimasto assente sui social a causa di un incidente in cui una donna ha perso la vita.

Ecco quali sono state le parole del giovane cantante: «Quando vivi un trauma, cambia il modo di vedere le cose, cambia il tuo corpo. Io non riuscivo a sentire gli altri, ero da un’altra parte, non avevo aderenza con il reale. Mi sono dovuto abituare all’assenza di suono. Non sono mai stato solo, ma nonostante la vicinanza delle persone della mia vita che si prendevano cura di me, ero incapace di esperire la vicinanza. Ho avuto un angelo vicino, è stata una persona salvifica. Le informazioni che mi ha consegnato per tornare alla realtà sono state fondamentali. Mi diceva ‘Non posso prenderti in giro, questo dolore lo devi assorbire da solo, ma ti terrò la mano tutto il tempo’. Non mi ha illuso. Ora è uscita dalla mia vita, vive all’estero. Ma è comunque la persona più importante della mia vita»

Il cantante ha concluso dicendo: «Nel mio primo viaggio verso l’Umbria dopo l’incidente, lei mi fece ascoltare con le cuffiette una canzone di Lady Gaga per tutto il tempo e mi ha fatto bene. Serve un percorso terapeutico per tornare al reale, lo sto ancora facendo. L’amore ti salva, non lottando al posto tuo, ma standoti accanto».