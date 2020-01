Il 47enne è stato Primo Ministro dall’inizio dello scorso anno. Dovrebbe giurare mercoledì e tenere la sua prima riunione di gabinetto dei ministri venerdì. I socialisti di Sánchez hanno vinto due elezioni generali consecutive nel 2019, ma entrambe le volte non sono riuscite a conquistare la maggioranza parlamentare.

Questo significava che non potevano vincere il voto di fiducia parlamentare necessario prima di entrare in carica. In settimane di negoziati dalle ultime elezioni di novembre, Sánchez ha raccolto abbastanza sostegno – o promette di astenersi – da una manciata di piccoli partiti regionali per prendere il potere.

Ma Sanchez è stato ampiamente criticato per l’accordo che ha siglato con il partito regionale catalano ERC perché si astenga dal voto di martedì. Il CER, che detiene 13 seggi, è uno dei numerosi gruppi che vogliono l’indipendenza della Catalogna dalla Spagna. I partiti di opposizione, molti dei quali di destra, hanno ammonito Sánchez per aver siglato accordi con partiti intenzionati a rompere la Spagna, sebbene Sanchez abbia insistito sul fatto che non consentirà la secessione della ricca regione.

Pablo Casado, leader del principale partito popolare di centrodestra dell’opposizione, ha descritto Sánchez come un “estremista” per aver messo il governo nelle mani di “terroristi e sostenitori del colpo di stato” in riferimento agli accordi conclusi con partiti separatisti baschi e catalani per astenersi nella votazione di martedì.

La spinta dell’indipendenza catalana ha causato la più grave crisi politica della Spagna negli ultimi decenni. I socialisti difendono l’accordo con il CER, affermando che la crisi catalana deve essere risolta attraverso colloqui, cosa che hanno deciso di fare con il CER. Sánchez ha tentato di essere eletto in un primo voto di fiducia parlamentare domenica scorsa, ma non ha raggiunto l’obiettivo di 176 voti.

Secondo la legge spagnola, nel secondo turno di votazioni di martedì aveva bisogno solo di una maggioranza semplice – più voti per lui che contro di lui. Il re Felipe VI chiese a Sánchez di provare a formare un governo dopo il voto del 10 novembre, quando i socialisti ottennero il maggior numero di voti ma solo 120 seggi nella Camera dei deputati con 350 seggi, il parlamento spagnolo.

Pedro Sánchez e il leader della United We Can dalla coda di cavallo Pablo Iglesias affermano di voler aumentare gli stipendi minimi, l’imposta sul reddito per i redditi alti e l’imposta sulle plusvalenze. Promettono anche di difendere i diritti delle donne e degli immigrati.