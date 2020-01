Croati alle urne per le elezioni presidenziali aperte

Gli elettori croati hanno votato domenica in un’elezione presidenziale incerta in cui il conservatore uscente deve acquisire il diritto radicale se vuole prevalere di fronte alla grave sfida rappresentata da un ex primo ministro dei socialdemocratici. Il secondo turno delle elezioni presidenziali arriva pochi giorni dopo l’adesione della Croazia alla presidenza di turno di un’Unione Europea che dovrà gestire l’era post-Brexit.

Il sondaggio rivela l’ascesa dell’estrema destra in un paese che affronta la pressione dei migranti ai suoi confini e si confronta con i suoi vicini balcanici con la corruzione endemica e con l’esodo di massa dei suoi abitanti. I 3,8 milioni di elettori devono scegliere tra due visioni per questo paese bagnato dall’Adriatico: la “Croazia autentica” che la Kolinda Grabar-Kitarovic uscente afferma di rappresentare, e la “Croazia normale” promessa dal suo rivale socialdemocratico Zoran Milanovic. Un ultimo sondaggio ha dato tre punti di vantaggio all’ex Primo Ministro socialdemocratico, ma dimostra che il 13% dell’elettorato è rimasto indeciso. Alle 10:30, la partecipazione era di circa il 19%, tre punti in meno rispetto al 2014.

In Croazia, le funzioni presidenziali sono in gran parte onorarie. Per essere rieletto, Kolinda Grabar-Kitarovic, 51 anni, dovrà attrarre la dura ala dell’elettorato di destra sedotto al primo turno alla fine di dicembre da una cantante populista. “Costruiamo insieme una Croazia più prospera che guarderà al futuro e non al passato”, ha dichiarato il primo capo dello Stato croato dopo aver votato.

Una sconfitta del presidente uscente renderebbe il compito del partito di supporto, l’HDZ, e del primo ministro moderato Andrej Plenkovic molto più difficile per le elezioni legislative previste per l’autunno. Grabar-Kitarovic, che ha vinto con meno il 27% dei voti al primo turno, spera che le sue richieste di “unità” saranno sufficienti per convincere. In campagna, non ha mai smesso di invocare il suo patriottismo e la guerra del 1991-1995, un argomento che è ancora molto sensibile. “Dobbiamo riunirci come nel 1990” prima della dichiarazione di indipendenza, è caduta di nuovo questa settimana.

Si presenta come una madre come le altre e mette in risalto le sue modeste origini. I suoi manifestanti lo rimproverano per numerosi errori. È stata anche criticata per aver minimizzato i crimini del regime collaborativo di Ustasha della Germania nazista durante la seconda guerra mondiale, che ha suscitato una crescente nostalgia in Croazia. – “Un paese normale e onesto”.

Il suo rivale Milanovic, 53 anni, sta cercando di travisare la sua reputazione di arroganza ed elitismo. Denuncia anche come pericolosamente intollerante il concetto di “Croazia autentica” che solo la HDZ potrebbe rappresentare. Il socialdemocratico, che ha dominato il primo turno con un terzo dei voti, ha ripetuto votando che il voto “non è stata una battaglia contro qualcuno ma un tentativo di diventare un paese normale e onesto”. Il cantore della “Croazia per tutti, per uguali cittadini”, insiste sul fatto che il suo paese “non è più in guerra”, deve guardare al futuro e “lottare per il suo posto in Europa”. I suoi sostenitori hanno accolto con favore nel 2011 l’arrivo al potere di un uomo esente da accuse di corruzione che offuscano la reputazione di molti membri della HDZ. Ma il suo governo era deluso, incapace di combattere il clientelismo prevalente o di sviluppare l’economia.

I conservatori dell’HDZ vogliono mantenere la presidenza ancora di più da quando hanno assunto l’UE il primo gennaio per sei mesi. Quattro temi principali sono all’ordine del giorno: relazioni tra l’UE e Londra dopo la Brexit, il desiderio di aderire ai paesi dei Balcani occidentali, i cambiamenti climatici e il prossimo bilancio pluriennale dell’UE. La Croazia è l’ultimo paese ad aderire all’UE nel 2013.

Tuttavia, la sua economia, che dipende fortemente dal turismo, è tra le più deboli negli Stati membri. L’adesione ha accelerato l’esodo dei croati che sono partiti per cercare una vita migliore altrove in Europa, ma anche per fuggire dal clientelismo o dalla scarsa qualità dei servizi pubblici. “La classe politica litiga per il passato e le domande non importanti mentre la mia generazione se ne sta andando”, si rammarica di Maja Maric, una studentessa di economia di 20 anni che afferma di aver votato per “il minimo danno”. I seggi elettorali si sono chiusi alle 18:00.