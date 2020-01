Indonesia: inondazioni, quasi 30 morti e molti dispersi

L’agenzia per i disastri in Indonesia ha registrato altre morti dopo che le piogge torrenziali hanno colpito la regione di Jakarta, innescando inondazioni e frane che hanno ucciso almeno circa 30 persone e lasciato vaste aree della megalopoli sott’acqua.

Decine di migliaia sono fuggiti in rifugi temporanei della capitale – che ospita circa 30 milioni – con decine di case danneggiate dall’inondazione più mortale degli ultimi anni, dopo piogge torrenziali alla vigilia di Capodanno. Molte case bagnate e le macchine coperte di acque alluvionali fangose, mentre alcune persone prendevano la pagaia in piccole scialuppe di salvataggio in gomma o in camere d’aria di pneumatici per muoversi. A Bekasi, alla periferia della città, le acque straripate hanno inondato le strade rendendole paludose e disseminato detriti schiacciando le macchine l’una sull’altra – con segni di galleggiamento che arrivavano fino al secondo piano degli edifici. “Ho visto arrivare l’acqua e continuava a salire sempre più in alto”, ha detto Deddy Supriadi, dopo che un fiume locale è traboccato il primo giorno del 2020. “Ha spazzato via 40 o 50 auto parcheggiate proprio qui”. Salvataggio di un bambino

I soccorritori hanno utilizzato gommoni per evacuare i residenti intrappolati nelle loro case, compresi bambini e anziani. Le immagini televisive hanno mostrato il drammatico salvataggio di un bambino salvato dal personale di salvataggio che ha attraversato l’acqua profonda fino alla casa della famiglia e ha portato il bambino in salvo in una piccola vasca di plastica.

“Abbiamo salvato i neonati, le madri che hanno appena partorito e i bambini intrappolati nelle case senza cibo”, ha dichiarato Yusuf Latif, portavoce dell’agenzia nazionale di ricerca e salvataggio. “In alcuni punti, l’operazione di salvataggio è stata piuttosto impegnativa e difficile. L’acqua era profonda con una forte corrente. Alcuni vicoli erano così stretti che è stato difficile attraversare le nostre barche gonfiabili “, ha aggiunto.

In tutta la città, i bambini hanno colto l’occasione per nuotare nelle acque alluvionali mentre alcune persone hanno afferrato canne da pesca. “Ho visto gente pescare qui, quindi le ho seguite”, ha detto Agung Rosiadi, 28 anni. “Prima c’erano molti pesci, ma non so perché adesso siano andati via tutti”, ha aggiunto.

Senza attenzione

Almeno 26 persone sono morte nella grande Jakarta, mentre altre tre sono state uccise da inondazioni improvvise nella vicina Lebak, nel sud dell’isola di Giava, secondo l’agenzia locale per i disastri. La polizia di Lebak ha detto che stavano cercando fino a otto persone che potrebbero essere ancora disperse. “Speriamo che il bilancio non continui a salire”, ha detto il giornalista Juliari Peter Batubara.

Intorno a Giacarta, un bambino di otto anni è stato ucciso da una frana e un pensionato di 82 anni è tra le vittime confermate. Altri sono morti per annegamento o ipotermia, mentre un ragazzo di 16 anni è stato fulminato da una linea elettrica.

“Le alluvioni hanno colpito senza preavviso”, ha detto Munarsih, che prende il nome, dal suo quartiere inondato di acqua nella periferia occidentale di Jakarta, dove decine di famiglie sono fuggite in salvo. “L’acqua è arrivata molto velocemente e si è alzata rapidamente. Non siamo riusciti a tirar fuori le nostre cose, compresa la mia macchina”, ha aggiunto.

Piogge monsoniche

Storie di salvataggi di animali sono diventate virali online, tra cui un cane incatenato a un recinto che è stato strappato da una morte certa, mentre un topo inzuppato è stato filmato mentre si rifugiava su un sandalo di plastica galleggiante.

Mercoledì scorso, l’elettricità è stata spenta in molti distretti di Jakarta per evitare ulteriori tragedie, con alcune linee ferroviarie e un aeroporto chiusi. Entro giovedì sera, la maggior parte dei servizi è tornata alla normalità.

Il disastro ha segnato la peggiore alluvione di Jakarta dal 2013, quando dozzine di persone sono state uccise dopo che la città è stata inondata dalle piogge monsoniche. Jakarta è regolarmente colpita da alluvioni durante la stagione delle piogge in Indonesia, iniziate alla fine di novembre.