Una lotta continua quella del Capitano Luca Bordin, ufficiale dei Carabinieri, al quale è venuta a mancare la cara madre.

Il Capitano dei Carabinieri e Cavaliere della Repubblica, Luca Bordin, si è sempre contraddistinto nell’Arma dei Carabinieri dedicando interamente il titolo di Cavaliere della Repubblica alla madre, Carmela Guarino.

Il Capitano non si è mai dimenticato della “mamma coraggio“, di lei racconta sempre:

“Da lei, che ha messo al mondo ben nove figli, otto dei quali con parto gemellare che hanno fatto compagnia a me, nato da solo, ho appreso il duro comandamento del lavoro, della coerenza, dell’onestà. Benché rimasta vedova e con modeste risorse economiche, ha permesso ai nove figli di raggiungere ognuno una posizione frutto dello studio e dell’impegno lavorativo e tutto nonostante una crescente condizione di salute che le ha procurato criticità e momenti drammatici di salute”.

L’ufficiale Bordin fu trasferito dal NORM di Padova a Gaeta, dopo l’uscita di un articolo pubblicato su Il Mattino di Padova, perché accusato ingiustamente di aver passato notizie ad un giornalista.

I fatti che risalgono a gennaio 2018, qui l’articolo, nonostante la procura militare e la DDA non trovarono prove a carico dell’ufficiale, all’Arma dei Carabinieri le indagini a favore dell’ufficiale non bastarono per chiudere la vicenda e riassegnare il Cap. Bordin al comando del NORM.

Il dolore e la sofferenza della mamma Carmela sono degenerati da quel maledetto giorno e da quella assurda vicenda che, tra l’altro, non pubblicizzava nessuna azione del Cap. Bordin in quanto non era assegnato al compito di vigilare su Riina jr.

L’ufficiale Bordin sembra un altro capo espiatorio dei tanti errori commessi da altri, basta verificare storie simili che si sono chiusi definitivamente dopo 10 anni e con ingenti risarcimenti e danni.

Chi era e chi è a conoscenza della verità ha taciuto e tace sull’ufficiale?

Una triste storia quella del Cap. Bordin che oggi si chiude con la dipartita della cara madre che non potrà vedere la fine di questo increscioso incubo.

Cordoglio al Capitano Luca Bordin.