Quando il Natale non è più una festa

Quando si vive un lutto in famiglia o tra le persone care, allora il Natale non è più come prima. Non c’è più quella serenità intorno a noi e dentro di noi che ci permette di vivere appieno la gioia delle feste.

Incontro spesso perosne che mi raccontano il loro vissuto personale.

“Ho perso mio marito da 10 anni”, mi racconta Anna, “Nonostante sia passato del tempo, le feste non tornano più come prima. Non ci sarà più quella serenità che ti appagava. Erano anni belli quelli che abbiamo vissuto insieme. E non torneranno più”.

È difficile non vivere l’atmosfera di festa imposta dalla società, quando dentro ci sentiamo a pezzi. Anche se sono passati anni dai lutti che abbiamo vissuto, le feste ci fanno sentire l’assenza dei nostri cari come in nessun altro periodo dell’anno. Perché?

Perché le feste natalizie sono un momento di condivisione di affetti, di emozioni che ci arrivano dallo stare insieme. Ci guardiamo intorno e tutti sembrano felici con le loro famiglie intatte. Le feste sono un momento per fare il punto della nostra vita e programmare il futuro. E chi pensa di non avere futuro? Chi sente che il suo è stato stravolto da un lutto improvviso?

Emozioni come tristezza, paura, rabbia possono sorgere più facilmente ed essere più difficili da controllare in questo momento. Siamo più infastiditi del normale da luci, canti natalizi, pranzi e cene in compagnia…ci infastidisce anche la felicità degli altri.

Allora non è giusto fingere in questi momenti. Dobbiamo ammettere a noi stessi che sarà dura affrontare questo periodo in cui tutti sono allegri e la tristezza viene bandita.

La morte delle persone amate ha cambiato per sempre la nostra vita e le feste non saranno più le stesse.

Ecco 3 consigli che possono essere utili:

1. Sfuggi al desiderio di isolarti.

Le persone care vogliono provare a starci vicino. Diamo loro questa opportunità. Ma rispettando il nostro stato d’animo. La nostra priorità deve essere la cura di noi stessi. Gli altri capiranno se non saremo al massimo. Possiamo sempre dire di no ad inviti non graditi e scegliere il clima familiare migliore per noi.

2. Fai una bella azione in memoria di chi non c’è più.

Dedicarsi al volontariato, aiutare chi ne ha bisogno, piantare una piantina e accudirla ogni giorno, comprare un regalo che si vorrebbe dare alla persona amata e regalarlo, possono essere azioni che ci fanno sentire vivi. Possiamo scrivere un biglietto alla persona che non c’è più o dedicargli dei pensieri su un quadernino. Questi gesti ci ricordano quanto amore possiamo dare e ci sembra di farli per la persona che abbiamo perduto.

3. Accettare che siamo umani.

Tutti noi abbiamo dei limiti. L’importante è riconoscerli e sentirli. Quando creiamo aspettative irrealistiche su di noi e ci diciamo ” Farò finta di niente, farò tutto come sempre”, allora sarà il nostro corpo a ricordarci che siamo umani. Le emozioni si faranno sentire attraverso il nostro corpo. Potremmo perciò non essere in gradi di fare ciò che abbiamo sempre fatto, va bene così. Valutiamo quali aspetti delle feste posso crearci difficoltà e affrontiamoli insieme ai nostri cari, amici o familiari che siano. Circondiamoci di bambini: la loro vitalità ci aiuterà.

