L’Italia mette la “prima”

Gli Azzurri conquistano i primi tre punti nel Gruppo C, valido per le Qualificazioni a Euro2024, battendo 2-0 Malta. Succede tutto nella prima mezz’ora: a segno ancora Retegui, poi il raddoppio di Pessina.

Seppur non convincendo del tutto, contro una modestissima Malta, l’ancora convalescente Italia tira un sospiro di sollievo dopo la sconfitta di Napoli, di giovedì sera, contro l’Inghilterra. La squadra di Mancini mette, dunque, la prima marcia (quantomeno dal punto di vista del risultato) nel suo percorso di qualificazione al prossimo Europeo.

Il tutto dopo un inizio da dimenticare. Due le occasioni importanti per Malta nei primi 5 minuti, di cui una sventata miracolosamente da Donnarumma. A togliere le castagne dal fuoco ci ha pensato Mateo Retegui, che ci ha preso gusto.

Secondo gol in due presenze con la maglia azzurra.

Sugli sviluppi di un calcio d’angolo dalla sinistra, battuto da Tonali, l’italoargentino è stato bravissimo nel contro movimento a divincolarsi dalla marcatura (non troppo attenta) della difesa maltese e insaccare il pallone di testa alle spalle del portiere Bonello. Il leader della classifica cannonieri della Primera Division si mette ora al secondo posto della classifica dei bomber azzurri dell’ultimo anno solare. Meglio di lui, in Nazionale, solo Giacomo Raspadori.

⠀

Al minuto 26, poi, il raddoppio dell’Italia siglato da Matteo Pessina. Il capitano del Monza, con un tocco facile facile, ha spinto in rete un cross basso di Emerson, arrivato al termine di un’azione personale di Matteo Politano.

Finale di primo tempo tranquillo, se non per un’occasione fallita da Grifo, subentrato a Gnonto (problemi alla caviglia destra), parata dal portiere maltese.

Nei secondi 45 minuti, l’Italia non soffre ma non punge. Tanti errori nelle scelte, nell’ultimo passaggio. A bordocampo Mancini si sgola, a tempo con l’incessante musica della banda musicale maltese, ma nemmeno i cambi smuovono il basso ritmo azzurro.

Nel finale ci prova Scamacca, con una girata volante, sugli sviluppi di un corner. La sua rovesciata esalta però il colpo di reni di Bonello.

“Potevamo far meglio tutto”, così il commissario tecnico Mancini ha valutato la prestazione dei sui ai microfoni della Rai, al termine della partita. L’allenatore jesino ha comunque ribadito come non fosse una partita facile, per via del momento di forma dei suoi, sia per le insidie che questo tipo di partite possono sempre creare.

Tempo, quello che serve alla Nazionale per ritrovare gli equilibri da “grande” (che non è più). Il calendario sembra correre in soccorso perchè prossime gare, valide per le Qualificazioni a Euro2024, sono in programma a settembre (anche se Ucraina e Macedonia del Nord saranno già decisive). In mezzo la semifinale di Nations League, che vedrà l’Italia affrontare la Spagna il prossimo 15 giugno.

PAGELLE

ITALIA: Donnarumma 6,5 ; Di Lorenzo 6; Scalvini 6 ; Romagnoli 6; Emerson 6; Tonali 6,5; Cristante 6; Pessina 6,5; Politano 6,5; Retegui 7; Gnonto s.v.

Allenatore: Mancini: 6.

Subentrati: Grifo 6; Darmian 5,5; Scamacca 6; Verratti 6; Toloi s.v.