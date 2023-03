Guerra Ucraina: Cina e Giappone divise su Kiev

Il primo ministro Fumio Kishida ha effettuato una visita a sorpresa martedì a Kiev, impegnandosi in un duello diplomatico con il rivale asiatico, il presidente cinese Xi Jinping, che ha incontrato a Mosca il presidente russo Vladimir Putin per promuovere la proposta di pace di Pechino per l’Ucraina che l’Occidente le nazioni hanno quasi respinto come un non-starter.

Le due visite, a circa 800 chilometri (500 miglia) di distanza, hanno evidenziato come i paesi si stiano allineando dietro Mosca o Kiev durante la guerra di quasi 13 mesi. Kishida, che presiederà il vertice del Gruppo dei Sette a maggio, è diventato l’ultimo membro del gruppo a visitare l’Ucraina e incontrare il presidente Volodymyr Zelenskyy, dopo aver reso omaggio alle persone uccise a Bucha, una città che è diventata un simbolo delle atrocità russe contro i civili.

Xi e Putin non hanno annunciato grandi progressi verso l’attuazione dell’accordo di pace cinese, anche se il leader russo ha affermato che potrebbe essere una base per porre fine ai combattimenti quando l’Occidente sarà pronto. Ha aggiunto che gli alleati occidentali di Kiev non hanno mostrato alcun interesse per questo.

I funzionari statunitensi hanno affermato che qualsiasi piano di pace derivante dall’incontro Putin-Xi sarebbe inaccettabile perché un cessate il fuoco ratificherebbe solo le conquiste territoriali di Mosca e darebbe alla Russia il tempo di pianificare una rinnovata offensiva.

“Sembra che l’Occidente intenda davvero combattere la Russia fino all’ultimo ucraino”, ha detto Putin, aggiungendo che l’ultima minaccia è un piano britannico per fornire all’Ucraina proiettili contenenti uranio impoverito.

“Se ciò accadrà, la Russia risponderà di conseguenza, dato che l’Occidente collettivo sta iniziando a utilizzare armi con una componente nucleare”, ha detto, senza approfondire. Putin ha occasionalmente avvertito che la Russia avrebbe utilizzato tutti i mezzi disponibili, comprese possibilmente le armi nucleari, per difendersi, ma a volte ha anche fatto marcia indietro su tali minacce.

Il commento di Putin si riferiva alle osservazioni di lunedì del sottosegretario alla Difesa britannico Annabel Goldie, che ha scritto: “Oltre alla concessione di uno squadrone di carri armati principali Challenger 2 all’Ucraina, forniremo munizioni, compresi proiettili perforanti che contengono uranio impoverito. Tali proiettili sono molto efficaci per sconfiggere i moderni carri armati e veicoli corazzati”.

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha affermato che il piano mostra che gli inglesi “hanno perso l’orientamento” e il ministro della Difesa Sergei Shoigu ha affermato che “ha segnato un altro passo, e non ne sono rimasti molti”.

Ma l’esperto di armi Hamish de Bretton-Gordon, ex comandante del Royal Tank Regiment britannico, ha detto che è stato “sconsiderato” da parte di Putin “cercare di suggerire che la Gran Bretagna stia inviando materiale nucleare” in Ucraina. Ha detto che l’uranio impoverito è un componente comune dei proiettili dei carri armati, forse anche usato dalla Russia.

“Putin insinuare che sono una sorta di arma nucleare è una follia”, ha detto all’Associated Press. “L’uranio impoverito è completamente inerte. Non c’è modo di creare una reazione nucleare o un’esplosione nucleare con l’uranio impoverito”.

Pechino insiste di essere un intermediario neutrale in Ucraina, e Xi ha detto dopo i suoi colloqui con Putin: “Aderiamo a una posizione di principio e obiettiva sulla crisi ucraina basata sugli obiettivi e sui principi della Carta delle Nazioni Unite”. Il piano cinese cerca di “incoraggiare attivamente la pace e la ripresa dei colloqui”, ha affermato.

In una dichiarazione congiunta, Russia e Cina hanno sottolineato la necessità di “rispettare le legittime preoccupazioni di sicurezza di tutti i paesi” per risolvere il conflitto, facendo eco all’argomentazione di Mosca secondo cui avrebbe inviato truppe per impedire agli Stati Uniti e ai suoi alleati della NATO di trasformare il paese in un anti- baluardo russo.

“La Russia accoglie con favore la disponibilità della Cina a svolgere un ruolo positivo nella soluzione politica e diplomatica della crisi ucraina” e le “idee costruttive” contenute nel piano di pace di Pechino, afferma la nota. Ha aggiunto: “Le parti sottolineano che un dialogo responsabile offre la strada migliore per una soluzione duratura… e la comunità internazionale dovrebbe sostenere sforzi costruttivi in ​​tal senso”.

Dopo aver incontrato Kishida, Zelenskyy ha detto ai giornalisti che la sua squadra aveva inviato la sua formula di pace in Cina ma non ha avuto risposta, aggiungendo che c’erano “alcuni segnali, ma niente di concreto sulla possibilità di un dialogo”.

Kishida ha definito l’invasione della Russia una “disgrazia che mina le fondamenta dell’ordine legale internazionale” e si è impegnato a “continuare a sostenere l’Ucraina fino a quando la pace non sarà tornata nelle splendide terre ucraine”.

Ore prima che Xi e Putin cenassero a una cena di stato nella scintillante opulenza del Cremlino, Kishida ha deposto fiori in una chiesa a Bucha per le vittime della città.

“Dopo questa visita a Bucha, provo un forte risentimento contro la crudeltà”, ha detto. “Vorrei rappresentare il popolo in Giappone ed esprimere le mie più sentite condoglianze a coloro che hanno perso i loro cari, sono rimasti feriti a causa di questo atto crudele”.

L’ambasciatore degli Stati Uniti in Giappone Rahm Emanuel ha notato i “due diversi partenariati Europa-Pacifico” che si sono svolti martedì.

“Kishida sta con la libertà e Xi sta con un criminale di guerra”, ha twittato Emanuel, riferendosi alla decisione di venerdì della Corte penale internazionale di emettere un mandato di arresto per Putin, dicendo che voleva metterlo sotto processo per il rapimento di migliaia di bambini dall’Ucraina.

Gli alleati di Kiev hanno promesso maggiore sostegno. Washington sta accelerando la consegna dei carri armati Abrams all’Ucraina, inviando una versione precedente rinnovata che può essere pronta più velocemente, ha annunciato il Pentagono. L’obiettivo è portare i colossi da 70 tonnellate nella zona di guerra entro l’autunno.

Il fronte Russia-Cina contro l’Occidente è stato un tema importante della visita di Xi. Il vice ministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov ha accusato la NATO di cercare di diventare la forza militare dominante nel mondo. “Ecco perché stiamo espandendo la nostra cooperazione con la Cina, anche nella sfera della sicurezza”, ha affermato.

Putin è ansioso di dimostrare di avere un importante alleato e un mercato per i prodotti energetici russi sotto le sanzioni occidentali. Lui e Xi hanno firmato accordi sulla cooperazione economica, osservando che il commercio russo-cinese è aumentato del 30% lo scorso anno a 185 miliardi di dollari e dovrebbe raggiungere i 200 miliardi di dollari quest’anno.

La Russia è “pronta a soddisfare la crescente domanda di risorse energetiche dell’economia cinese” aumentando le consegne di petrolio e gas, ha affermato, elencando altre aree di cooperazione, comprese le industrie aeronautiche e navali e altri settori ad alta tecnologia.

Se la Cina fornirà supporto militare è una questione chiave. I funzionari occidentali “hanno visto alcuni segnali” Putin vuole anche armi letali da Pechino, sebbene non ci siano prove che abbia accolto la sua richiesta, ha detto a Bruxelles il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg.

Sono previsti ulteriori contatti. Xi ha detto di aver invitato Putin in Cina quest’anno per discutere di un’iniziativa regionale che cerca di estendere l’influenza di Pechino attraverso la cooperazione economica.

Mosca e Pechino hanno entrambe resistito alla condanna internazionale dei loro record sui diritti umani. Il governo cinese è accusato di atrocità contro i musulmani uiguri nella regione dell’estremo ovest dello Xinjiang. Le accuse includono genocidio, sterilizzazione forzata e detenzione di massa di quasi 1 milione di uiguri. Pechino ha negato le accuse. La Russia è stata accusata di crimini di guerra in Ucraina, accuse che nega.

Kishida ha preso un treno dalla Polonia a Kiev poche ore dopo aver incontro il primo ministro indiano Narendra Modi a Nuova Delhi e una settimana dopo un vertice rivoluzionario con il presidente sudcoreano Yoon Suk Yoel.

Sia la Cina che il Giappone hanno goduto di recenti successi diplomatici che hanno incoraggiato la loro politica estera.

Il Giappone, che è impegnato in dispute territoriali sulle isole sia con la Cina che con la Russia, è particolarmente preoccupato per il rapporto Pechino-Mosca. Entrambe le nazioni hanno condotto esercitazioni militari congiunte vicino alle coste del Giappone.

L’incursione diplomatica di Pechino segue il suo recente successo nel mediare un accordo tra l’Iran e il suo principale rivale mediorientale, l’Arabia Saudita, per ristabilire le relazioni dopo anni di tensioni. La mossa ha mostrato l’influenza della Cina in una regione in cui Washington è stata a lungo il principale attore straniero.

Kishida divenne il primo leader giapponese del dopoguerra ad entrare in una zona di guerra.

A causa dei suoi principi pacifisti, il sostegno del Giappone all’Ucraina è stato limitato ad attrezzature non letali e forniture umanitarie. Ha contribuito con oltre 7 miliardi di dollari all’Ucraina e ha accolto più di 2.000 sfollati ucraini, nonostante la sua rigida politica sull’immigrazione.

Tokyo si è unita agli Stati Uniti e alle nazioni europee nel sanzionare la Russia per l’invasione. Al contrario, la Cina ha rifiutato di condannare l’aggressione di Mosca e ha criticato le sanzioni occidentali contro Mosca, accusando Nato e Washington di aver provocato l’azione militare di Putin.

Il Giappone teme il possibile impatto di una guerra nell’Asia orientale, dove l’esercito cinese è diventato sempre più assertivo e ha intensificato le tensioni intorno all’autogoverno Taiwan, che Pechino rivendica come suo territorio.

A Pechino, il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin ha detto del viaggio di Kishida: “Speriamo che il Giappone possa fare di più per ridurre la situazione invece del contrario”.