Guerra Ucraina, Putin: “Inflazione Eurozona più alta di quella russa”

Gli Stati dell’Eurozona cercano di convincere tutti che è imminente un collasso dell’economia russa, ma intanto la loro inflazione è più alta. Lo ha detto il presidente Vladimir Putin parlando agli imprenditori russi. Lo riferisce l’agenzia Tass. Il ministro polacco della Difesa ha annunciato che il controspionaggio di Varsavia ha smantellato una rete di spionaggio russa. “L’intera rete è stata smantellata”, ha detto Mariusz Blaszczak alla radio pubblica polacca PR1.

“Era un gruppo di spionaggio che raccoglieva informazioni per coloro che attaccavano l’Ucraina”. “La minaccia era reale”, ha aggiunto, senza fornire ulteriori dettagli. I voli dei droni Usa vicino alla costa della Crimea “sono provocatori e creano le condizioni per un’escalation”: lo ha dichiarato il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu nel colloquio telefonico con l’omologo Usa Lloyd Austin, secondo quanto riferito dal ministero della Difesa citato dalla Tass. Shoigu ha poi riferito ad Austin che la Russia “continuerà a rispondere in modo proporzionato a tutte le provocazioni simili”.

La tensione è infatti alta tra Mosca-Washington dopo che un jet russo si è scontrato con un drone MQ-9 statunitense che stava conducendo operazioni di routine nello spazio aereo internazionale’ sul Mar Nero. Il ministro della Difesa Guido Crosetto, nel mirino della Brigata Wagner, oggi al vertice con Gran Bretagna e Giappone.

Il Cremlino esprime “rammarico” per la volontà di Finlandia e Svezia di entrare nella Nato, perché “la Russia non rappresenta una minaccia per loro”. Lo ha detto il portavoce Dmitry Peskov, citato dalle agenzie russe. Gli stoccaggi di gas italiani sono al 60% allo scorso 28 febbraio, rispetto ai 16 miliardi di metri cubi dello scorso novembre. E’ quanto afferma Snam che sottolinea come il dato sia “ben al di sopra del 45% registrato in media tra il 2017 e il 2021 e al 40% del 2021. Intatte le riserve strategiche.