Caos ad Haiti in balia delle bande. Chiuso un ospedale

L’ente medico internazionale Medici Senza Frontiere ha temporaneamente chiuso il suo ospedale in un’area della capitale haitiana tormentata dalla violenza, affermando di non poter più garantire la sicurezza del personale e dei pazienti durante gli scontri tra gruppi armati.

L’organizzazione – nota come MSF, secondo il suo acronimo in lingua francese – ha dichiarato giovedì che “gruppi rivali pesantemente armati” sono stati impegnati in violente battaglie “a pochi metri” dal complesso ospedaliero nel quartiere Port-au-Prince di Cite-Soleil.

“Stiamo osservando una scena di guerra a pochi metri dal nostro ospedale”, ha dichiarato in una nota Vincent Harris, consulente medico di MSF .

“Sebbene l’ospedale non sia stato preso di mira, noi siamo una vittima collaterale… poiché l’ospedale si trova proprio in prima linea nei combattimenti”, ha affermato Harris, aggiungendo che le équipe di MSF “non possono lavorare fino a quando le condizioni di sicurezza non saranno garantite”.

La violenza delle bande è aumentata a Port-au-Prince negli ultimi mesi, dopo che l’assassinio del presidente Jovenel Moise nel luglio 2021 ha peggiorato la diffusa instabilità politica e creato un vuoto di potere.

Le Nazioni Unite hanno affermato a novembre che bande armate controllavano circa il 60% della capitale, dove stavano conducendo una campagna di omicidi, rapimenti e violenze sessuali nel tentativo di espandere la loro influenza e “terrorizzare” i residenti.

Giovedì, MSF ha affermato che la violenza si è diffusa in ogni parte di Port-au-Prince, sfollando molti residenti che ora “vivono in condizioni terribili e con un accesso limitato all’acqua potabile pulita”.

L’organizzazione ha anche affermato di aver documentato un aumento di dieci volte del numero di vittime di armi da fuoco in cerca di cure presso un centro di emergenza a Turgeau, un’area nel centro della città.

“Da quando i combattimenti sono ripresi nel quartiere di Bel Air il 28 febbraio, abbiamo accolto molti bambini, donne e anziani”, ha affermato nella dichiarazione il dottor Freddy Samson, responsabile dell’attività medica di MSF.

“È terribile vedere il numero delle vittime collaterali di questi scontri. È difficile dire quante persone siano ferite in totale in tutta la città perché molte persone sono troppo terrorizzate per lasciare i loro quartieri”.

Alla fine dell’anno scorso, il primo ministro ad interim di Haiti, Ariel Henry, ha fatto appello affinché una forza armata internazionale fosse dispiegata ad Haiti per ristabilire l’ordine e reprimere la violenza.

La richiesta godeva del sostegno delle Nazioni Unite e degli Stati Uniti, ma scatenò anche nuove proteste, con molti haitiani che rifiutarono la prospettiva di un intervento straniero. Alcuni leader della società civile haitiana hanno anche affermato che Henry manca di legittimità e gli hanno chiesto di dimettersi.

Da allora, gli sforzi guidati da Washington per organizzare “una missione non ONU guidata da un paese partner” ad Haiti si sono bloccati, poiché finora l’amministrazione del presidente Joe Biden non è riuscita a convincere un’altra nazione ad accettare di guidare una tale forza.

Invece, gli Stati Uniti ei loro alleati, in particolare il Canada, hanno emesso una serie di sanzioni contro i funzionari haitiani e altri accusati di aiutare le bande a destabilizzare il paese e impegnarsi in attività illecite, compreso il traffico di droga.

In un’intervista con l’agenzia di stampa Reuters questa settimana, il più alto generale del Canada ha sollevato preoccupazioni sulla capacità dell’esercito canadese di guidare una missione ad Haiti.

“La mia preoccupazione è solo la nostra capacità mentre ricostruiamo, mentre ci spostiamo a livello di brigata in Lettonia”, ha detto mercoledì a Reuters il capo dello staff della difesa Wayne Eyre. “C’è solo così tanto da fare… Sarebbe una sfida.”

Eyre ha anche affermato nell’intervista che la soluzione alla crisi di Haiti deve “venire dalla stessa nazione ospitante”. “Devono possedere la soluzione”, ha detto.

Oltre alla raffica di sanzioni, a gennaio il Canada ha annunciato di aver consegnato alla polizia nazionale di Port-au-Prince veicoli blindati già acquistati da Haiti per aiutare nella lotta contro le bande.

“Siamo stati chiari sul fatto che il Canada non sarebbe rimasto a guardare mentre le bande e i loro sostenitori continuano a terrorizzare impunemente le popolazioni vulnerabili di Haiti”, ha dichiarato all’epoca il ministro degli Esteri canadese Melanie Joly.

“Continueremo inoltre ad aumentare la sua pressione imponendo sanzioni contro la corruzione contro le élite haitiane. Il Canada fa appello alla comunità internazionale affinché segua il nostro esempio e aiuti [il] popolo haitiano mentre affronta sfide complesse e violenze nel proprio paese”.