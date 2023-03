Kiev: obbligo di evacuazione dei bambini da Bakhmut

Il Consiglio dei ministri ucraino ha approvato un meccanismo di evacuazione forzata dei bambini dalle zone di combattimento attivo. Lo riferisce Ukrainska Pravda, spiegando che al momento i criteri stabiliti si applicano solo alla città di Bakhmut. I minori che dovranno essere evacuati saranno accompagnati da un genitore o un tutore. Gli Usa “fanno di tutto per continuare la guerra in Ucraina”.

Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato dall’agenzia Ria Novosti. Pechino ribadisce di non aver mai “fornito armi” alle “parti in conflitto” in Ucraina. E loda il suo rapporto con Mosca: se Russia e Cina “lavorano insieme il mondo avrà una forza trainante verso il multipolarismo”.

Il prigioniero ucraino ucciso a sangue freddo dalle forze armate di Mosca è stato identificato. Secondo quanto riportato dall’esercito ucraino su Telegram, “la vittima è Tymofiy Mykolayovych Shadura”, che ha preso parte ai combattimenti nei pressi di Bakhmut, considerato disperso dal 3 febbraio. Secondo alcuni media l’uomo aveva 40 anni.

Centotrenta prigionieri di guerra ucraini sono stati liberati e rimpatriati in uno scambio di prigionieri con la Russia. Lo ha annunciato su Twitter Andriy Yermak, capo dell’Ufficio della presidenza ucraina, affermando che ”siamo riusciti a riportare a casa 130 dei nostri. Sono orgoglioso dell’intero team che ha lavorato a lungo e duramente su questo scambio”.

L’obiettivo “è addestrare 30.000 soldati ucraini entro l’anno”. Lo ha detto il presidente della commissione europea Ursula von der Leyen nel corso della sua missione in Canada durante la quale ha incontrato il premier Justin Trudeau. “I due leader hanno riaffermati il loro sostegno alla sovranità e all’integrità territoriale dell’Ucraina”, si legge nella dichiarazione congiunta.