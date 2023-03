Kiev: “Nel mar Nero cinque portamissili di Mosca con Kalibr”

della Marina delle Forze armate, citato da Unian. “A partire dal 1 marzo, 17 navi nemiche sono in servizio di combattimento nel Mar Nero, comprese cinque portamissili con un totale di 32 missili Kalibr”, si legge nel messaggio.

Intanto, il capo della milizia privata Wagner, Yevgeny Prigozhin che affianca i russi nell’assalto al Donbass, in un messaggio video, parla della “resistenza accanita” degli ucraini a Bakhmut, dove vi è sempre più “spargimento di sangue”.

Mikhail Podolyak, consigliere del capo dell’ufficio del presidente, ha affermato su Twitter che l’Ucraina non colpisce il territorio della Russia, negando le accuse secondo cui l’Ucraina avrebbe attaccato ieri regioni della Federazione Russa con droni. Esplosioni sono state udite le notte scorsa nella parte occidentale della Crimea occupata. Le esplosioni sono avvenute a Yevpatoria, a circa 65 km a nord di Sebastopoli, e nel villaggio di Chornomorske.

Gli Stati Uniti stanno cercando il sostegno degli alleati su possibili sanzioni alla Cina se Pechino fornirà aiuti militari alla Russia per la guerra in Ucraina. Lo riporta Reuters sul proprio sito citando alcune fonti. Le consultazioni sono nelle fasi preliminari e puntano a ottenere il sostegno in particolare dei Paesi del G7.

L’Ucraina è riuscita a superare un “inverno difficile”: lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo video serale. “Questo inverno è finito”, ha detto al termine di una giornata di incontri con le compagnie di distribuzione dell’energia. “È stato molto difficile e ogni ucraino lo ha sentito, ma siamo stati in grado di fornire energia e calore al Paese”. Anche se le minacce al sistema di infrastrutture energetiche non sono finite, “ci stiamo già preparando alla prossima stagione”, ha detto il leader.