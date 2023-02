UE-UK accordo sulla Brexit sull’Irlanda del Nord

Dopo quattro mesi di negoziati, è stato raggiunto un nuovo accordo sul protocollo dell’Irlanda del Nord. Sunak e von der Leyen hanno annunciato i dettagli in una conferenza stampa a Windsor, la casa della famiglia reale britannica.

In una conferenza stampa, Sunak ha salutato “una svolta decisiva: insieme abbiamo cambiato il protocollo originale e stiamo annunciando il nuovo Windsor Framework”.

Il nuovo accordo abbandonerà molti regolamenti, moduli e controlli sulle merci tra la Gran Bretagna e l’Irlanda del Nord. “Non ci sarà alcuna sensazione di un confine nel Mare d’Irlanda”, ha affermato Suank, riferendosi a una preoccupazione unionista chiave nell’Irlanda del Nord.

In base all’accordo precedente, l’Irlanda del Nord era rimasta sotto la giurisdizione dell’UE per evitare un confine fisico con la Repubblica d’Irlanda. Tuttavia, ciò significava che le merci in arrivo sull’isola d’Irlanda dovevano essere controllate, creando di fatto un confine marittimo tra la Gran Bretagna e l’Irlanda del Nord.

Un sistema di corsie verrà ora applicato a tutto il commercio proveniente dalla terraferma britannica verso l’Irlanda del Nord. Gli articoli destinati esclusivamente alla vendita nell’Irlanda del Nord passeranno attraverso una corsia verde, aggirando i controlli più severi necessari per le importazioni dell’UE. Ci sarà una corsia rossa separata per le merci destinate oa rischio di entrare nell’UE attraverso la Repubblica d’Irlanda.

La burocrazia e le dogane per le merci che passano attraverso la corsia verde, compresi i pacchi postali, saranno eliminate, ha affermato Sunak.

Un altro elemento chiave dell’accordo è che il governo del Regno Unito può applicare modifiche fiscali a Belfast (NI) fissando le proprie aliquote IVA e accise. In precedenza, Bruxelles aveva il potere di limitare queste decisioni poiché l’Irlanda del Nord rimane parte del mercato unico dell’UE.

Sunak ha anche annunciato l’interruzione di Stormont, un meccanismo di emergenza che consente all’Assemblea dell’Irlanda del Nord di fermare le nuove regole del mercato unico dell’UE in vigore nell’Irlanda del Nord grazie a un potere che Sunak ha descritto come un “veto” accordato al governo del Regno Unito.

Il diritto dell’UE, tuttavia, svolgerà ancora un ruolo in Irlanda del Nord, con la Corte di giustizia europea (ECJ) che avrà l’ultima parola su eventuali controversie. Sunak ha ritenuto questo un prezzo “vale la pena pagare” per l’Irlanda del Nord per rimanere nel mercato unico dell’UE. Il ruolo della Corte di giustizia contraddice anche le parole di Sunak sul diritto di veto del Regno Unito.

“Il Regno Unito e l’UE possono aver avuto le nostre divergenze in passato, ma siamo alleati, partner commerciali e amici. Qualcosa che abbiamo visto chiaramente quando ci siamo uniti ad altri per sostenere l’Ucraina. Questo è l’inizio di un nuovo capitolo”, ha detto Sunak, assumendo un tono più conciliante rispetto ai suoi predecessori.

Alla domanda del quotidiano belga Le Soir sull’impatto che questo accordo avrà sulla scienza e sulla ricerca, von der Leyen ha affermato che “questo quadro Windsor è una buona notizia per scienziati e ricercatori nel Regno Unito e nell’UE”. L’UE avvierà il processo di ammissione del Regno Unito nel programma Horizon dell’UE dal momento in cui l’accordo sarà ufficialmente approvato nel Regno Unito ed entrerà in vigore.

Sunak ora deve vendere l’accordo al suo stesso partito e al Partito democratico unionista (DUP) al potere nell’Irlanda del Nord, che hanno affermato che “si prenderanno il loro tempo” per esaminare i dettagli del nuovo accordo. L’accordo sarà anche sottoposto a votazione nel parlamento britannico, ha confermato Sunak.