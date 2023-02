Guerra Ucraina, Zelensky: “Pace non basta, Ucraina si difenderà per 10 anni”

Se anche l’Ucraina dovesse firmare il più stringente dei trattati di pace, il pericolo di un’aggressione da parte della Russia potrebbe ripresentarsi. Occorre quindi costruire uno stato ucraino che in futuro sia in grado di difendersi. Questo il pensiero del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in stralci di un’intervista rilasciata ai media ucraini e riportati dal sito presidenziale ucraino.

Ha parlato anche il leader russo Vladimir Putin. “I Paesi della Nato, seppur indirettamente, sono complici dei crimini del regime di Kiev, che, tra l’altro, sta bombardando aree residenziali della Novorossia e di Donetsk”, ha detto in un’intervista a Russia 1. “L’Occidente ha un solo obiettivo: liquidare la Federazione russa”, ha poi aggiunto.

L’esercito ucraino sarà pronto a passare alla controffensiva in primavera: l’obiettivo è la liberazione di tutti i territori occupati, compresa la Crimea: “Ci fermeremo solo quando ripristineremo il Paese entro i limiti del 1991”, ha affermato il vice capo dell’intelligence del ministero della Difesa di Kiev (Gur) Vadym Skibitskyi, citato da Unian.

Il presidente americano Joe Biden ha bocciato il piano di pace messo a punto dalla Cina. “Se a Putin piace, come può essere un buon piano?”, ha detto, osservando che “ci sono vantaggi solo per la Russia in quel piano”. Secondo il capo della Casa Bianca “l’idea che la Cina” negozi l’esito di una guerra totalmente ingiusta per l’Ucraina non è razionale”. Anche per Zelensky è “irrealistico”.