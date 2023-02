Le nuove regole 2023 per le Partite Iva

Il 2023 è un anno in cui i lavoratori autonomi in Partita Iva devono prestare particolare attenzione alla tenuta dei conti e alle relative regole tributarie. Dopo mesi di anticipazioni e discussioni, l’ultima Legge di Bilancio ha infatti messo nero su bianco le promesse portate avanti dal centrodestra in campagna elettorale: il tetto di ricavi annui entro cui si rimane in regime forfettario, con prelievo fiscale al 15%, è stato innalzato da 65mila a 85mila euro.

Si esce automaticamente dalla tassazione agevolata se nel corso dell’anno i ricavi superano i 100mila euro. Chi invece viaggerà tra gli 85mila e i 100mila euro potrà comunque beneficiare della flat tax, salvo poi essere soggetto a un prelievo più alto a partire dal prossimo anno.

Tra dubbi e perplessità sulle applicazioni delle nuove norme, Il Sole 24 Ore viene in aiuto ai lavoratori in partita Iva con una guida per capire come muoversi con lo speciale “Iva: le novità per il 2023. Regimi, controlli e adempimenti”.

La testata economica spiega ad esempio cosa succederebbe nel caso in cui un lavoratore autonomo professionista, in regime forfettario, nel 2023 si trovasse a emettere due fatture dal valore di 80mila euro, superando di molto quindi il limite dei 100mila.

Il contribuente si troverebbe a dover pagare anche l’Iva, anche se limitatamente alle operazioni con cui sfora il tetto di 85mila euro. Chi resta dentro il tetto per cui è ammessa la tassazione agevolata non è soggetto alla stessa regola.

Un altro caso ipotizzato e spiegato da Il Sole 24 Ore è quello di un professionista che ha beneficiato del regime forfettario nel 2022 e che, a gennaio 2023, ha ricevuto però una fattura – con data 2022 – per servizi da prestatore europeo. Cosa succede in merito all’Iva se il contribuente in questione nel 2023 si troverà in regime di tassazione ordinario?

Bisogna considerare che il termine per l’esercizio della detrazione Iva decorre da quando per il committente-cessionario l’imposta risulta esigibile, contestualmente all’essere in possesso di una fattura valida. Se la fattura ha data 2022, le condizioni da analizzare sono quelle esistenti al momento in cui l’imposta è diventata esigibile.

Siccome il committente immaginato da Il Sole nel 2022 era ancora in regime forfettario – e quindi non poteva detrarre l’Iva – anche se riceve fattura nel 2023, quando è sottoposto a tassazione ordinaria, l’Iva non potrà essere detratta.

Tra i temi trattati nello speciale della testata economica c’è poi anche la questione dell’obbligo di fatturazione elettronica. Per chi nel 2022 ha portato a casa ricavi e compensi per 25mila euro, l’obbligo scatta a partire dal 1°gennaio 2024.

L’obbligo è partito lo scorso 1° luglio 2022 per i lavoratori, anche in regime forfettario, che avevano toccato soglia 25mila euro nel 2021.