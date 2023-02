Superenalotto, vinto il jackpot più alto della storia: 371,1 milioni

371,1 milioni di euro. È il jackpot più alto nei 25 anni di storia del Superenalotto ed è stato vinto il 16 febbraio 2023. Si riscrive quindi la storia del Superenalotto: la cifra è la più alta non solo per l’Italia, ma per tutto il mondo. La sestina vincente è arrivata dopo quasi due anni di attesa.

“La vincita con punti ‘6’ da 371.287.058,70 euro è stata realizzata grazie ad un sistema a caratura giocato attraverso la bacheca dei sistemi di Sisal”. È quanto fa sapere una nota Sisal sul SuperEnalotto. “Le 90 quote da 5,00 euro ciascuna sono state acquistate dalle ricevitorie Sisal e poi proposte ai propri giocatori”, si sottolinea. Ai 90 giocatori che hanno centrato il super premio da 371.133.424,51 euro del Superenalotto andranno 4.123.707,71 euro a testa, calcola Agimeg. Ognuno di loro, ricorda la testata specializzata, ha speso una quota pari a 5 euro.

Il montepremi del concorso Sisal ha nettamente sfondato il record precedente, toccato il 13 agosto 2019 nella ricevitoria Sisal Bar Marino di Lodi: 209.106.441,54 milioni di euro vinti con una schedina da appena due euro. Ecco le 10 vincite record.

Alle spalle del precedente primato di Lodi ci sono stati i 177.729.043,16 euro vinti a Sperlonga (Latina) il 30 ottobre 2010. Il 26 ottobre 2016 a Vibo Valentia il montepremi era arrivato a 163.538.706,00 euro. A Montappone, provincia di Fermo, il 22 maggio 2021 il jackpot è stato di 156.294.151,36 euro. Subito dietro c’è la vittoria di Bagnone, Massa-Carrara, dove – il 22 agosto 2009 – la vittoria ha sfiorato i 150 milioni di euro (147.807.299,08 euro).

Solo qualche mese dopo, il 9 febbraio 2010, a Parma e a Pistoia la vincita è stata di 139.022.314,64€. A Caltanisetta si è raggiunta la cifra di 130.195.242,12€. Era il 17 aprile 2018. Sempre in Sicilia, ma a Catania, il 23 ottobre 2008 la vincita milionaria ha superato i 100 milioni di euro (100.756.197,30€). Il 19 maggio 2012 altri 94.836.378,29€ sono stati vinti sempre a Catania. Chiude la top ten delle 10 vincite record quella del 25 febbraio 2017 a Mestrino, Padova. Il jackpot era stato di 93.720.843,46€.