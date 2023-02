Guerra Russia-Ucraina: Zelensky non intende negoziare con Putin

“L’Ucraina sta combattendo per sopravvivere, l’unità è vitale”. Così il presidente Volodymyr Zelensky in un intervista concessa a John Simpson, inviato di guerra della Bbc britannica, a pochi giorni dal primo anniversario dell’inizio dell’invasione di Mosca del 24 febbraio 2022.

Incalzato sui margini di una sua disponibilità a un qualche compromesso negoziale, Zelensky ha poi risposto: “La questione non è il compromesso in sé, ma con chi. Con Putin? Con lui no, perché non c’è fiducia. Non posso dialogare con lui, perché non mi fido”, ha detto.

Konstantin Vorontsov, vice capo del dipartimento per la non proliferazione e il controllo delle armi del ministero degli Esteri di Mosca, ha sostenuto che per il conflitto in Ucraina gli Usa e i loro alleati europei impiegano anche satelliti non militari, che pertanto possono diventare “bersagli legittimi di un contrattacco” russo.

Secondo Vorontsov, citato dall’agenzia Interfax, è in atto “una tendenza molto pericolosa” con “l’uso militare di infrastrutture spaziali civili da parte degli Usa e dei loro alleati”. “Questa attività – ha aggiunto – rappresenta un coinvolgimento indiretto in conflitti armati.

Intanto l’esercito ucraino ha abbattuto la notte scorsa 16 missili russi durante il 15mo attacco su larga scala delle forze di Mosca, che ha colpito anche infrastrutture critiche in diverse regioni del Paese: lo ha reso noto l’Aeronautica militare ucraina, secondo cui le forze russe hanno lanciato oltre 30 missili.

Cresce l’allarme per una nuova, imminente, offensiva russa su larga scala. Mosca ha iniziato a dispiegare navi tattiche con armi nucleari nel Mar Baltico, come ha affermato il servizio di intelligence norvegese nel suo rapporto annuale. Ed emerge anche che il Cremlino starebbe ammassando caccia al confine con l’Ucraina.

Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, ha approvato un disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell’Accordo sullo spazio aereo comune tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021. Si tratta di un testo sottoscritto dalle Parti il 28 novembre 2013, che delinea il quadro giuridico generale nel cui ambito si sviluppano le relazioni aeronautiche tra l’Ucraina e tutti gli Stati membri dell’Unione europea.