Il Rotary Milano celebra i suoi 100 anni di vita con un balletto alla Scala

Il Rotary Milano celebra i suoi 100 anni di vita con un balletto alla Scala.A Milano il 20 novembre 1923, nella Sala Manzoni del caffè Cova, nasceva il primo Rotary Club italiano. L’istituzione fu il risultato dell’iniziativa di un piccolo gruppo di entusiasti promotori attenti alle esigenze della città. La ricorrenza sarà ricordata lungo l’intero 2023 attraverso importanti manifestazioni che riguardano alcuni dei monumenti più amati e iconici della città: da una serata di balletto al Teatro alla Scala di Milano, appena avvenuta, a un’installazione monumentale nell’Accademia di Brera, oggetto di un concorso fra i giovani artisti (laureandi e neolaureati) della Scuola di Scultura dell’Accademia, al restauro del trono di Napoleone a Palazzo Reale, a una mostra storico-documentaria a Palazzo Morando (Museo di Milano) il novembre prossimo. Fra le iniziative dei prossimi mesi, citiamo anche la valorizzazione dei “Giardini del Risveglio” nell’area del Parco Nord, dove spazi verdi sono lasciati alla disponibilità di ragazzi con disabilità supportati da personale altamente qualificato della Cooperativa Solaris e da docenti di Agraria, con attività ludiche, di ortoterapia e di coltivazione di alberi da frutto. Prosegue inoltre il sostegno al programma Polio Plus, lanciato nel 1985 con lo scopo di liberare il mondo dalla poliomielite. Finora sono stati vaccinati oltre 3 miliardi di bambini in 112 Paesi del mondo. Tuttavia, la recente recrudescenza della malattia necessita di un ulteriore intervento immediato.

Il balletto alla Scala, emozione e fascino indimenticabili

Il Centenario del Rotary a Milano si è aperto sul palcoscenico più prestigioso della città: il Teatro alla Scala, che il 2 febbraio ha ospitato un evento in esclusiva per i rotariani e i loro ospiti. Una serata ricca di suggestioni dedicata al balletto, con quattro diverse coreografie, aperte a differenti orizzonti creativi, per combinare virtuosismo, fisicità ed emozione. Sul palco, anche la più acclamata stella del balletto contemporaneo: Roberto Bolle.

Ancora emozionato per il successo della serata alla Scala, Stefano Zuffi, presidente del Rotary Club Milano, sottolinea come stiano procedendo le celebrazioni del Centenario nei prossimi giorni: “Per me la settimana è cominciata sui prati umidi del Parco Nord per il progetto Giardini del Risveglio, è passata sul legno dorato del Trono di Napoleone, e dopo i marmi, i velluti e gli stucchi della Scala continuerà con l’accoglienza degli ospiti rotariani internazionali che ci onorano della loro presenza.

E ho già all’orizzonte l’appuntamento con i finalisti del concorso per un’installazione “rotariana” all’Accademia di Brera, che lascerà un segno tangibile dei 100 anni del Rotary in Italia”.

Qui il l ink al sito del Rotary Club Milano www.rotarymilano.it