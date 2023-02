Guerra Russia-Ucraina: attacco russo nel Donbass

Lo Stato maggiore dell’esercito ucraino ha dichiarato che “l’esercito russo sta attaccando in quattro direzioni in Donbass, le forze di difesa ucraine hanno respinto gli assalti dei nemici nelle aree di 9 insediamenti”. Sul fronte diplomatico, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha detto che il price cap sui prodotti petroliferi russi “è stato concordato con i nostri partner del G7 e eroderà ulteriormente le risorse di Putin.

Entro il 24 febbraio miriamo a mettere in atto il decimo pacchetto di sanzioni”. La risposta di Mosca agli attacchi di Kiev alla Crimea o a qualsiasi altra regione russa sarà dura: “Secondo la nostra dottrina nucleare, la Russia può usare armi nucleari se armi nucleari o di altro tipo di distruzione di massa vengono usate contro di noi”, ha detto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Medvedev. Intanto dal Canada è partito il primo carro armato Leopard 2 per l’Ucraina.

A rivelarlo è il Wall Street Journal. Nessuna conferma dalla portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre: “Niente da anticipare”. I mezzi, scesi in campo durante la prima Guerra del Golfo, in Afghanistan e in Iraq, sarebbero in grado di resistere ad attacchi nucleari, biologici e chimici.