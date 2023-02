Madame Pylinska et le secret de Chopin

La pièce théâtrale inspirée au huitième roman du grand auteur français Eric-Emmanuel Schmitt est à l'affiche à l'Opéra-Théâtre Eurométropole Metz le 2 et le 3 février 2023

Le travail d’un brillant musicien peut-il enchanter toute une existence et lui donner un sens ? Et cela aidera-t-il à comprendre le secret choquant d’un être cher ?

Étudiant à Paris, Éric, 20 ans, souhaite approfondir ses connaissances du piano. Il aimerait notamment comprendre comment bien jouer Chopin, dont l’exécution continue de le laisser insatisfait malgré l’étude et l’application. Il s’adresse ainsi à Madame Pylinska, pianiste polonaise transplantée en France et grande fan de Chopin. Cependant, les choses ne se passent pas comme le jeune homme l’avait prévu. Aussi accueillante qu’un buisson de ronces, Madame Pylinska lui impose une méthode étonnant: se coucher sous le piano, faire des ronds dans l’eau, écouter le silence, faire lentement l’amour… Éric est perplexe, et décide d’interrompre les cours. Mais lentement, grâce aux enseignements de Madame Pylinska, une nouvelle façon de percevoir et d’interpréter Chopin s’introduit en lui. C’est l´approche d’un grand musicien, qui ne passe pas par sa tête, mais se transmet directement du cœur aux doigts sur le clavier.

Une fable tendre et comique, garnie des merveiilleuse mélodies de Chopin.