Kiev: lanciati 30 missili, almeno 11 morti durante gli attacchi

Le forze russe hanno iniziato un nuovo attacco e hanno lanciato più di 30 missili contro l’Ucraina: almeno 11 persone sono morte e altre 11 sono rimaste ferite. Due strutture energetiche sono state colpite da missili russi nella regione meridionale ucraina di Odessa.

L’allarme aereo è risuonato in tutto il Paese. Intanto gli Stati Uniti invieranno 31 tank Abrams all’Ucraina, “l’equivalente di un battaglione ucraino”. Lo ha annunciato il presidente americano Joe Biden alla Casa Bianca, puntualizzando: “Non è un’offensiva contro la Russia. Putin si sbagliava, l’alleanza regge”.

La fornitura all’Ucraina di carri armati da parte dei Paesi Nato non cambierà lo status dell’operazione militare russa in Ucraina. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato dalle agenzie russe. Peskov ha anche dichiarato che Putin non considera più possibili colloqui con Zelensky, “che da molto tempo si preparava alla guerra”.

Il leader ucraino sul presidente russo: “Non è nessuno, non mi interessa parlargli”. La Germania prevede di consegnare i suoi carri armati Leopard alla fine di marzo, inizio aprile. Meloni: “Alleati uniti a 360 gradi”. Stoltenberg: intervento Usa fa la differenza.

Anche il cancelliere tedesco Scholz ha comunicato l’invio di 14 carri armati Leopard 2A6 all’Ucraina. E il Canada ne invierà quattro. Ira di Putin: “Le forze Usa in Germania sono truppe di occupazione”. A Mosca torna l’ambasciatore Usa, Lynn Tracy, prima donna a ricoprire l’incarico.

“Accordi tra la Lega e il partito di Putin? Non c’è nessun accordo in corso con chi ha scatenato una guerra contro un popolo in pace”. Così il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini (Lega), ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7.