Lo scrittore Pierfranco Bruni protagonista del Festival del Nuovo Rinascimento a Milano

Giovedì 26 gennaio 2023, alle ore 18.30, si terrà una nuova serata del Festival del Nuovo Rinascimento, in via Carlo Torre, 24 a Milano, che vedrà la partecipazione dello scrittore calabrese Pierfranco Bruni, già candidato al Nobel per la Letteratura.

Molti dei suoi romanzi sono costruiti sul rapporto tra realtà e finzione, tra senso onirico e senso della storia in cui emergono valori assoluti quali la solitudine e la pazienza nell’ascolto del silenzio. Ed è proprio tramite la pazienza e il silenzio che si recupera la propria memoria. Quella vera essenza di noi veicolata dalla favola, dalla leggenda e dal mito che vive dentro il tempo e che nasce dal tempo. I libri di Pierfranco Bruni contrastano il cinismo e l’aridità esistenziale di quella scrittura che si limita a rappresentare la realtà come esperienza cronachistica, tralasciando l’aspetto magico e metafisico dell’esistenza. Uno straordinario antidoto alla deleteria tendenza al “relativismo” e alla “leggerezza” che impediscono di recepire e di vivere l’autentica Verità.

La scrittura per Pierfranco Bruni non è uno strumento di pura evasione nel quale dare prova del potere immaginifico della propria creatività, ma diventa un mezzo di conoscenza immanente. Tra i temi elettivi della sua produzione letteraria vi sono: le radici come identità, la memoria, l’amore, la verità, l’impossibile-possibile, il fascino del mistero, la nobiltà intesa come valore spirituale, l’umano e il disumano, la tradizione, il mito, la storia della quale si rifiuta la patina dell’ufficialità che spesso cela la luce di una verità che, per Bruni, deve essere ricercata.

Conducono l’incontro Rosella Maspero (Presidente Nuovo Rinascimento), Stefania Romito (giornalista e scrittrice, consulente letteraria Nuovo Rinascimento), Davide Foschi (artista e fondatore Nuovo Rinascimento).

Letture a cura di Francesco Ingrosso e Stefania Romito.

Accompagnamento musicale a cura di Massimiliano Contato.