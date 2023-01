Mosca: “Invio armi a Kiev rischio scontro globale”

“L’indecisione sta uccidendo sempre più persone”, dice Zelensky in merito al mancato via libera di Berlino alla consegna di tank Leopard a Kiev. Oggi a Parigi incontro tra Macron e Scholz. Gli Usa consigliano all’Ucraina di aspettare a lanciare l’offensiva finale contro la Russia fino a quando non sarà disponibile l’ultimo pacchetto di armi americane e non sarà completato l’addestramento dei soldati di Kiev. Mosca annuncia un’offensiva a Zaporizhzhia e lo speaker della Duma russa, Viacheslav Volodin dichiara: “”La fornitura di armi offensive a Kiev porterebbe a un disastro globale”.

Il nuovo ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius (Spd), ha annunciato che andrà al più presto in visita a Kiev. “Quello che è certo è che il prima possibile andrò in Ucraina. Probabilmente anche entro le prossime quattro settimane”, ha detto alla Bild.

“Abbiamo convenuto con il presidente ucraino Zelensky che realizzeremo in Italia un grande evento sulla ricostruzione in Ucraina nel mese di marzo dopo la missione del presidente Giorgia Meloni a Kiev”. Lo ha detto oggi il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, parlando ‘Il caffe’ della domenica’ su Radio 24 del suo recente viaggio in Ucraina.

“Un grande evento che ho preparato l’altro giorno – ha aggiunto – con una iniziativa a Verona con tutto il sistema logistico e portuale del nord-est italiano, perché uno degli aspetti più importanti in questo momento è costruire un corridoio logistico-portuale che possa consentire agli ucraini di utilizzare la piattaforma logistica del quadrante Europa di Verona e i porti di Trieste e di Venezia come loro porti, dato che quelli del Mar Nero sono bloccati, minati o occupati”.