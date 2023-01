Lufthansa formalizza l’offerta per una partecipazione in Ita Airways

Dovrebbe arrivare domani in tarda serata, secondo quanto si apprende, l’offerta di Lufthansa per una partecipazione in Ita Airways. Oggi alle 18 infatti si chiuderà ufficialmente la data room attivata dalla compagnia per permettere agli interessati di poter presentare un’offerta.

Secondo il Dpcm approvato dal Governo prima di Natale, è prevista la possibilità di ingresso anche con una quota di minoranza, ma l’eventuale cordata che dovesse presentare un’offerta dovrebbe essere rappresentanza, per la maggioranza, da una compagnia aerea.

Il Dpcm dispone inoltre che la privatizzazione della compagnia di bandiera possa avvenire in più fasi al termine della quali il Mef, che ora detiene il 100% di Ita Airways, possa poi cederne il controllo al nuovo acquirente. Dopo la presentazione delle offerte (non è esclusa anche la partecipazione di AirFrance e Delta), il Mef avvierà una trattativa in esclusiva con l’offerente che riterrà più adeguato, per poi arrivare a un preliminare di vendita.

Una volta raggiunto l’accordo, sempre secondo quanto dispone il Dpcm, l’acquisizione della partecipazione potrà avvenire, in tutto o in parte, tramite la sottoscrizione da parte dell’acquirente di uno o più aumenti di capitale, anche riservati, deliberati da Ita.

Al Mef saranno riconosciuti adeguati poteri di controllo sulla gestione e il diritto di gradimento su nuovi azionisti. Saranno inoltre adottati meccanismi di presidio da parte del Ministero dell’economia e delle finanze sulle decisioni rilevanti ai fini del perseguimento degli obiettivi di sviluppo e potenziamento di Ita”.

Il prezzo di acquisto della partecipazione dovrà tenere conto del valore del patrimonio netto di Ita, come risultante dal bilancio della società, dalle relazioni finanziarie intermedie e dalle stime di chiusura dell’esercizio prodotte da Ita.