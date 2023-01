Serie A: Napoli si conferma capolista, Milan pareggia in casa

La domenica di Serie A, dopo il lunch match e le partite delle 15 (Salernitana-Torino, Spezia-Lecce e Lazio-Empoli, tutte finite in parità), è proseguita con le ultime due sfide della giornata. Alle 18 si è giocata Sampdoria-Napoli, terminata 0-2. Alle 20.45 a San Siro Milan-Roma: è finita 2-2, con i giallorossi che hanno trovato il pareggio nel recupero.

Ieri la 17esima giornata di campionato si è aperta con la vittoria della Fiorentina sul Sassuolo, il successo della Juventus sull’Udinese e il pareggio tra Monza e Inter. Oggi chiudono Verona-Cremonese alle 18.30 e Bologna-Atalanta alle 20.45.

È finita con la vittoria del Napoli per 2-0 la sfida delle 18 a Genova contro la Sampdoria. Prima del fischio d’inizio, il commovente ricordo per Gianluca Vialli e Sinisa Mihajlovic. Poi si parte: Stankovic sceglie la coppia d’attacco Lammers-Gabbiadini, Spalletti schiera il tridente Politano-Osimhen-Kvaratskhelia.

Il Napoli si lancia subito in avanti e dopo un minuto c’è un contatto in area tra Anguissa e Murru: dopo un controllo al Var, l’arbitro ammonisce il difensore e assegna il rigore agli azzurri. Sul dischetto va Politano: il tiro è potente ma Audero intuisce l’angolo e riesce a spingere la palla sul palo. Il risultato resta sullo 0-0. La Samp sembra rinvigorita dopo l’errore del Napoli e va vicina al vantaggio. Ma a trovare il gol dell’1-0 sono gli ospiti: al 19’ zampata vincente di Osimhen. Al 38’ la Samp rimane in dieci per il rosso diretto a Rincon (fallo su Osimhen). Il gol del 2-0 arriva all’81’: altro rigore per un tocco di mano di Vieira in area, questa volta sul dischetto va Elmas e spiazza Audero. Finisce così, con il Napoli che torna alla vittoria, sale a 44 punti in classifica e consolida il primo posto. La Sampdoria resta ferma a quota 9, in zona retrocessione.

Milan-Roma 2-2

Finisce 2-2 tra Milan e Roma nell’ultima partita di questa domenica di Serie A. In attacco Pioli conferma Giroud, con alle spalle Brahim Diaz, Leao e Saelemaekers. Mourinho risponde con Dybala e Zaniolo dietro ad Abraham. I rossoneri fanno da subito la partita, ma non riescono a rendersi pericolosi. A sbloccare il risultato è Kalulu dopo 30 minuti: calcio d’angolo, il difensore anticipa tutti e di testa manda la palla in rete. La Roma reagisce e si rende pericolosa con Zalewski poco prima della fine del primo tempo.

I rossoneri raddoppiano al 77’: contropiede, Leao serve Pobega, che batte Rui Patricio e firma il 2-0. La Roma riapre la partita all’87’: sugli sviluppi di un corner, Ibanez colpisce di testa e supera Tatarusanu. I giallorossi ci credono e nel recupero trovano il gol del pareggio: al 93’ punizione, Matic colpisce di testa, Tatarusanu respinge, la palla arriva ad Abraham, che mette dentro il gol del pari. Finisce 2-2: il Milan sale a 37 punti, perde terreno sul Napoli e viene agganciato dalla Juventus, la Roma va a quota 31.