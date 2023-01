Accuse tra Kiev e Mosca, il Natale ortodosso non regge

La tregua di Natale non regge e i due fronti si accusano a vicenda di non aver rispettato il cessate il fuoco. “Abbiamo informazioni secondo cui per il Natale ortodosso i russi stanno preparando attacchi terroristici nelle chiese nei territori temporaneamente occupati – è l’allarme della vicepremier ucraina, Iryna Vereshchuk, citata dai media ucraini -. Invito i cittadini a stare attenti e, se possibile, ad astenersi dal visitare luoghi affollati”.

Il ministero della Difesa di Mosca: le truppe ucraine continuano a bombardare quelle russe in diversi punti del fronte. Gli Usa: cessate il fuoco di Putin è tattica cinica. Intanto gli Stati Uniti forniranno aiuti militari all’Ucraina per 3 miliardi di dollari.

Gli attacchi di oggi in Ucraina orientale hanno dimostrato che il cessate il fuoco annunciato ieri dal presidente russo Vladimir Putin era uno “stratagemma cinico. Lo ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato Usa, Ned Price, in un briefing con la stampa.

“Gli invasori russi hanno bombardato oggi le aree di confine della regione di Sumy con artiglieria semovente”. Lo ha reso noto, scrive Ukrinform, il capo dell’amministrazione militare regionale di Sumy, Dmytro Zhyvytskyi. “Per tutto il giorno, i russi hanno colpito la comunità di confine di Shalyhyne con cannoni semoventi”, si legge nel rapporto.

Non sono state registrate vittime o distruzioni. Le forze di difesa ucraine hanno liberato le regioni di Kiev, Sumy e Chernihiv dagli invasori russi alla fine di marzo e all’inizio di aprile.