Messico: catturato Ovidio Guzmán, figlio di ‘El Chapo’

Il sole non era ancora sorto a Culiacan quando David Téllez e la sua famiglia hanno iniziato a dirigersi verso l’aeroporto della città per un volo di ritorno in Messico dopo le vacanze. Ma non molto tempo dopo essere partiti, incontrarono il primo rozzo blocco stradale, un veicolo abbandonato che ostruiva la loro strada.

Téllez si è rivolto ai social media per scoprire cosa stava succedendo e ha visto che la capitale dello stato di Sinaloa, roccaforte dell’omonimo cartello, era piena di posti di blocco e spari.

Ci sarebbero volute ore prima che il segretario alla Difesa messicano confermasse che i militari avevano catturato Ovidio Guzmán, figlio del famigerato ex boss del cartello di Sinaloa Joaquín “El Chapo” Guzmán, giovedì in un’operazione prima dell’alba a nord della città.

Proprio così, Culiacan è stata catapultata in una giornata di terrore diversa da qualsiasi altra vissuta dai suoi abitanti dall’ottobre 2019, l’ultima volta che le autorità hanno cercato di catturare il giovane Guzmán.

Il presidente messicano Andrés Manuel López Obrador si è scagliato contro gli sforzi aggressivi dei suoi predecessori per catturare i signori della droga, ma la sua amministrazione ha insaccato la figura di alto profilo del cartello pochi giorni prima di ospitare il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, e almeno a breve termine i locali ne hanno pagato il prezzo.

I residenti di Culiacan hanno pubblicato video sui social media che mostrano convogli di uomini armati su camioncini e SUV che percorrono i viali della città. Almeno un convoglio includeva un camion a pianale con una pistola montata sul retro, lo stesso tipo di veicolo che ha causato caos e caos nei disordini del 2019.

Tutti gli ingressi alla città sono stati bloccati e atti simili si stavano svolgendo in altre parti di Sinaloa.

Il Rev. Esteban Robles, portavoce della diocesi cattolica romana di Culiacan, ha affermato che “c’è un’atmosfera di incertezza, tensione” e che coloro che potevano rimanevano nelle loro case.

“Molte strade sono ancora bloccate dalle auto che sono state bruciate”, ha detto Robles.

Il governo municipale di Culiacan ha avvertito: “Non uscire di casa! La sicurezza dei cittadini di Culiacan è la cosa più importante. Scuole, amministrazioni locali e molte attività private chiuse.

Oscar Loza, un attivista per i diritti umani a Culiacan, ha descritto la situazione come tesa, con alcuni saccheggi nei negozi. Sul lato sud della città, dove vive Loza, la gente ha riferito di convogli di uomini armati che si dirigevano verso una base militare, ma Loza ha detto che le strade intorno a casa sua erano stranamente silenziose. “Non si sente alcun traffico”, ha detto.

Téllez ha insistito per cercare di riportare la sua famiglia a Città del Messico, aggirando molti altri veicoli abbandonati che bloccavano le strade e alla fine arrivando all’aeroporto.

Lì la famiglia si è affrettata a fare il check-in per il volo prima che i dipendenti di un ristorante dell’aeroporto li esortassero a ripararsi in un bagno. Uomini armati stavano arrivando all’aeroporto per impedire alle autorità di portare via Guzmán.

Juan Carlos Ayala, residente a Culiacan e professore all’Università di Sinaloa che studia sociologia del traffico di droga, ha affermato che Ovidio Guzmán era un obiettivo ovvio almeno dal 2019.

“Il destino di Ovidio era deciso. Inoltre, è stato identificato come il più grande trafficante di fentanyl e il leader più visibile del Chapos”. Alla domanda su come la gente del posto stesse reagendo all’arresto, Ayala ha detto: “Le persone hanno opinioni diverse, ma penso che la maggioranza sia con loro” – il cartello di Sinaloa.

Ciò potrebbe essere dovuto ai soldi che il cartello porta nella regione, ma anche perché la gente del posto sa che anche dopo il ritiro delle truppe federali, il cartello sarà ancora lì. Per quanto sia grave, il cartello ha assicurato una relativa stabilità, se non la pace.

Guzmán è stato incriminato dagli Stati Uniti con l’accusa di traffico di droga nel 2018. Secondo entrambi i governi, aveva assunto un ruolo crescente tra i suoi fratelli nel portare avanti gli affari del padre, insieme al capo del cartello di lunga data Ismael “El Mayo” Zambada.

Il segretario agli affari esteri Marcelo Ebrard ha confermato che il governo aveva ricevuto nel 2019 dagli Stati Uniti una richiesta di arresto di Guzmán ai fini dell’estradizione. Ha detto che la richiesta dovrebbe essere aggiornata ed elaborata, ma ha aggiunto che prima un caso aperto in Messico attende Guzmán.

Ismael Bojorquez, direttore del notiziario locale Riodoce, specializzato nella copertura del traffico di droga della zona, ha detto che la violenta reazione ha avuto a che fare con la posizione meno aggressiva del presidente nei confronti della criminalità organizzata.

“Loro (i cartelli) hanno approfittato di questi quattro anni per organizzarsi, armarsi, rafforzare le loro strutture, le loro finanze”, ha detto. “Credo che ci siano più armi rispetto a tre anni fa. Tutti gli eserciti della criminalità organizzata si sono rafforzati, non solo i Chapitos, e questo è il prezzo che la società sta pagando per questa strategia del governo federale”.

All’aeroporto di Culiacan, un volo militare messicano è riuscito a portare Guzmán a Città del Messico. Il volo commerciale di Téllez ha aspettato la sua occasione per decollare quando due grandi aerei militari sono atterrati con truppe così come tre o quattro elicotteri militari, e marines e soldati hanno iniziato a schierarsi lungo il perimetro della pista.

Quando il volo della compagnia aerea si stava finalmente preparando ad accelerare, Téllez ha sentito degli spari in lontananza. Entro 15 secondi il suono è diventato improvvisamente più intenso e molto più vicino, e i passeggeri si sono gettati a terra, ha detto.

Non sapeva che l’aereo era stato colpito da colpi di arma da fuoco fino a quando un assistente di volo non glielo ha detto. Nessuno è rimasto ferito, ma l’aereo si è ritirato frettolosamente al terminal.

Samuel González, che ha fondato l’ufficio del procuratore speciale del Messico per la criminalità organizzata negli anni ’90, ha affermato che la cattura di Guzmán è stata un “regalo” prima della visita di Biden. Il governo messicano “sta lavorando per avere una visita tranquilla”, ha detto.

Ha definito i colpi che hanno colpito l’aereo di linea commerciale “senza dubbio un atto di terrorismo internazionale” e ha suggerito che potrebbe portare a discussioni molto serie tra i due governi sulle implicazioni di queste azioni.

A sera, Téllez è rimasto nel terminal. Il governo aveva chiuso l’aeroporto, così come gli aeroporti di Los Mochis e Mazatlan per motivi di sicurezza.

Alla domanda se il tentativo di catturare Guzmán valesse un altro giorno di tensione e incertezza a Culiacan, Téllez ha detto: “Se lo hanno catturato, ne è valsa la pena”.