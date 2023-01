Vini e spumanti: crescono le esportazioni

Nel 2021, l’Unione Europea alzerà il bicchiere per festeggiare poiché le esportazioni di spumante verso paesi al di fuori dell’UE ammontano a 636 milioni di litri, un aumento significativo del 29% rispetto al 2020, riferisce Eurostat, l’agenzia statistica dell’UE. Le esportazioni di vini spumanti dall’UE hanno ora raggiunto livelli record.

Questo significativo aumento arriva dopo il primo anno di pandemia, che ha frenato in modo significativo la crescita del commercio del vino, principalmente a causa della chiusura di bar e ristoranti. Nel 2020 si è registrato un calo delle esportazioni del 6% rispetto al 2019.

Le esportazioni registrate nel 2021 hanno ora superato il numero di esportazioni registrate prima della pandemia di Covid-19, con dati che indicano un aumento del 21% dal 2019. Tra il 2017 e il 2021, le esportazioni sono aumentate a un tasso medio annuo del 7%.

Le tre principali categorie di esportazione extra UE di spumante sono state il prosecco (43%, 273 milioni di litri), lo champagne (15%, 94 milioni di litri) e il cava (10%, 65 milioni di litri).

Il Prosecco è una categoria protetta di vino spumante prodotto in nove province del Veneto in Italia; lo champagne è una categoria protetta di spumante della regione francese dello Champagne; e Cava è uno spumante prodotto solo con metodi tradizionali in alcune parti della Spagna.

Le due principali destinazioni di esportazione di vino spumante dall’UE sono state gli Stati Uniti (31% di tutte le esportazioni extra-UE di vino spumante) e il Regno Unito (28%).

Mentre l’Europa non ha carenza di vini spumanti di qualità, gli Stati membri dell’UE hanno ancora importato 5,8 milioni di litri di vino spumante dall’esterno dell’Europa. Questo è solo un centesimo di ciò che l’UE ha esportato.