Guerra Russia-Ucraina: raffica di missili su Kiev e Kherson

L’attacco sferrato oggi dalle forze russe sull’Ucraina ha colpito 10 regioni del Paese ferendo cinque persone: lo ha reso noto il portavoce del Servizio di Emergenza di Stato, Oleksandr Khorunzhyi.

“Per quanto riguarda i massicci attacchi missilistici sull’Ucraina, hanno colpito dieci regioni, 28 obiettivi sono stati danneggiati. Diciotto di essi sono edifici residenziali privati, e il resto sono infrastrutture critiche… Tre uomini, una donna e un bambino sono rimasti feriti durante i bombardamenti”, ha affermato Khorunzhyi.

Il sindaco Igor Terekhov su Telegram: “Kharkiv è sotto tiro. Chiedo a tutti di rimanere nei rifugi e di osservare le misure precauzionali”. Intanto l’amministrazione comunale di Kiev ha lanciato l’allarme aereo nella capitale. Almeno 33 i razzi lanciati nelle ultime 24 ore contro la città di Kherson.

Il ministero della Difesa di Minsk ha riferito che un missile, lanciato da un sistema di difesa antiaerea “S-300 proveniente dal territorio ucraino” è caduto in territorio bielorusso, senza fare vittime. L’Ucraina, come riferito dal ministro della Difesa, “non esclude una deliberata provocazione” da parte della Russia per “coinvolgere la Bielorussia nella sua guerra”.

Il presidente ucraino Zelensky in un videomessaggio alla nazione: “Il 2023 sarà un anno cruciale per liberare il Paese. A Febbraio il premier Meloni dovrebbe andare a Kiev, a un anno dall’inizio del conflitto.

La clausola di difesa collettiva dei Paesi membri è contenuta nel Trattato istitutivo dell’Alleanza e recita: “Le Parti convengono che un attacco armato contro uno o più di loro in Europa o Nord America sarà considerato un attacco contro tutte le parti”. E un attacco rivolto a uno Stato Nato legittima qualsiasi azione considerata necessaria, “ivi compreso l’uso della forza armata, per ristabilire e mantenere la sicurezza nella regione dell’Atlantico settentrionale”.