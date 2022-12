A Gabriella Chiarappa il premio europeo ST. Oscar della Moda

Roma, 27 dicembre 2022 – La IX Edizione del Premio Europeo ST Oscar della moda si è svolto domenica 18 dicembre a Firenze al Tuscany Hall, si conferma tra gli eventi più prestigiosi della moda. Il grande appuntamento pensato e voluto dal direttore artistico Steven Torrisi corona un percorso iniziato già da diversi anni, sia a livello nazionale che europeo con prestigiose location quali Taormina, Roma, Napoli, Milano. Anche in questa splendida occasione ha dato vita ad un evento con premiati d’eccezione.

La conduzione dell’evento è stata affidata a Manuela Arcuri e Stefano Baragli, che con professionalità ed eleganza hanno arricchito questa splendida edizione.

Un’intensa Kermesse di cultura e di talenti, tra i premiati si è distinta Gabriella Chiarappa giornalista e manager di moda, che alla IX edizione degli ST. Oscar della Moda si è aggiudicata uno dei premi europei più ambiti nel settore, come miglior manager di moda.

Un riconoscimento assegnato per la sua attività di promozione del made in Italy e di giovani talenti del mondo della moda a livello internazionale, consegna il premio lo stilista Anton Giulio Grande. Un impegno nell’attività molto apprezzata dalla giuria tecnica dell’evento, presieduta da Steven G. Torrisi, Direttore artistico della rassegna, e da Alviero Martini, in qualità di Presidente onorario, che per tale motivo hanno deciso di onorare con un Oscar in oro l’eclettica manager del fashion.

Dichiara Gabriella Chiarappa: “Un riconoscimento che sono onorata e grata di ricevere, e che voglio dedicare a tutti coloro che mi sostengono e sono sempre presenti nel mio cammino, alla mia famiglia ai miei amici e a chi c’è sempre. Passione e determinazione sono la mia forza costante. La mia parola d’ordine è: NON ARRENDERSI MAI #thinkpositive-”.

La serata, che ha visto la presenza di oltre trecento ospiti a cena ed un totale di ventinove statuette consegnate a ventinove eccellenze in tutta l’Europa, è stata impreziosita da una giuria tecnica di altissimo livello composta dal presidente Nando Moscariello, presidente Onorario Alviero Martini, Giurato Anton Giulio Grande, Giurata Raffaella Curiel, Giurata Teodolinda Quintieri Stilista, Giurato Nino Lettieri, Giurato Pierfrancesco Torrisi.