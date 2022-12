Guerra Russia-Ucraina: partner del G7 proposta di pace

Antony Blinken, il segretario di Stato americano, ha detto di aver discusso la proposta di pace dell’Ucraina con i suoi colleghi del G7 dopo la recente visita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo riferisce la Cnn. “Posso solo dirvi che stiamo valutando ciò che ha proposto. Stamattina ero in video con i nostri partner del G7. E questa è una delle cose di cui abbiamo parlato”, ha detto. Definendo la formula di pace del leader ucraino “un buon inizio”.

“Sono cose che tutti dovrebbero essere in grado, in un modo o nell’altro, di sottoscrivere”, ha riferito ancora. Continuano gli attacchi russi, l’ultimo su Kharkiv, dove è stata udita una forte esplosione alla periferia della città. Lo ha denunciato, citato dal Kyiv Independent, il governatore della regione, Oleg Syniehubov.

Zelensky, intanto, è rientrato in Ucraina dopo la storica visita in Usa e il discorso al Congresso in cui ha ringraziato per gli aiuti concessi a Kiev: “Non sono beneficienza ma un investimento nella sicurezza globale e nella democrazia”. Prima di rientrare, il presidente ucraino ha incontrato Duda in Polonia. Ira di Mosca. Putin: i missili Patriot statunitensi promessi a Kiev sono “obsoleti”, la Russia troverà un “antidoto”.

“Firmerò un decreto con misure di risposta al price cap sul petrolio lunedì o martedì”, ha aggiunto. L’ambasciatore russo a Washington, Anatoly Antonov, lancia l’avvertimento: il rischio di uno scontro tra Russia e Stati Uniti è “alto”.

Ieri mattina le truppe russe hanno bombardato un asilo a Kherson. Lo ha denunciato il capo dell’amministrazione militare regionale di Kherson, Yaroslav Yanushevich. “L’esercito russo continua ad attaccare le infrastrutture civili a Kherson. Questa volta hanno sparato contro un asilo. Al mattino, i russi hanno preso di mira il territorio dell’asilo”, ha detto, citato da Unian.

Secondo Yanushevich, le finestre dell’edificio sono state rotte dall’onda d’urto e dai frammenti del proiettile. “Fortunatamente, non ci sono state vittime a seguito di questo attacco terroristico”, ha chiarito.